< sekcia Slovensko
Hansen a Takáč rokovali o smere Spoločnej poľnohospodárskej politiky
Ministerstvo priblížilo, že Hansen po stretnutiach so slovenskými farmármi a zástupcami agrosektora zdôraznil, že rozumie ich situácii aj očakávaniam.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 28. novembra (TASR) - Eurokomisár pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo Christophe Hansen sa počas svojej návštevy Slovenska stretol s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richardom Takáčom (Smer-SD). Rokovanie sa sústredilo najmä na budúce nastavenie Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), obchodné vzťahy s Ukrajinou a kompenzačné mechanizmy pre poľnohospodárov. Informoval o tom v piatok rezort pôdohospodárstva.
„Som rád, že sme s eurokomisárom Hansenom mohli otvorene hovoriť o budúcnosti SPP, o potrebe stabilného rozpočtu pre poľnohospodárov a o férových podmienkach v obchode s Ukrajinou. Našou prioritou je, aby slovenskí farmári mali jasné, predvídateľné pravidlá a aby boli primerane kompenzovaní za mimoriadne trhové výkyvy,“ uviedol Takáč.
Ministerstvo priblížilo, že Hansen po stretnutiach so slovenskými farmármi a zástupcami agrosektora zdôraznil, že rozumie ich situácii aj očakávaniam. „Mal som možnosť hovoriť s pánom ministrom, so zástupcami poľnohospodárskych komôr aj s mladými farmármi a odchádzam s množstvom informácií aj domácich úloh, aby sme spoločne pomohli nielen európskym, ale najmä slovenským farmárom na ich ďalšej ceste,“ poznamenal eurokomisár.
Rezort pôdohospodárstva by mal v nadchádzajúcich mesiacoch pokračovať v intenzívnom dialógu s Európskou komisiou o nastavovaní budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky, o podpore poľnohospodárov v náročných trhových podmienkach a o ďalšom zviditeľňovaní kvalitných slovenských potravín na domácom aj európskom trhu.
Eurokomisár Hansen absolvoval vo štvrtok (27. 11.) a piatok pracovnú návštevu SR. Ide o jeho prvú cestu na Slovensko od nástupu novej Európskej komisie v decembri 2024 a zároveň poslednú zastávku v rámci záväzku navštíviť všetky členské štáty Európskej únie v priebehu prvého roka mandátu.
„Som rád, že sme s eurokomisárom Hansenom mohli otvorene hovoriť o budúcnosti SPP, o potrebe stabilného rozpočtu pre poľnohospodárov a o férových podmienkach v obchode s Ukrajinou. Našou prioritou je, aby slovenskí farmári mali jasné, predvídateľné pravidlá a aby boli primerane kompenzovaní za mimoriadne trhové výkyvy,“ uviedol Takáč.
Ministerstvo priblížilo, že Hansen po stretnutiach so slovenskými farmármi a zástupcami agrosektora zdôraznil, že rozumie ich situácii aj očakávaniam. „Mal som možnosť hovoriť s pánom ministrom, so zástupcami poľnohospodárskych komôr aj s mladými farmármi a odchádzam s množstvom informácií aj domácich úloh, aby sme spoločne pomohli nielen európskym, ale najmä slovenským farmárom na ich ďalšej ceste,“ poznamenal eurokomisár.
Rezort pôdohospodárstva by mal v nadchádzajúcich mesiacoch pokračovať v intenzívnom dialógu s Európskou komisiou o nastavovaní budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky, o podpore poľnohospodárov v náročných trhových podmienkach a o ďalšom zviditeľňovaní kvalitných slovenských potravín na domácom aj európskom trhu.
Eurokomisár Hansen absolvoval vo štvrtok (27. 11.) a piatok pracovnú návštevu SR. Ide o jeho prvú cestu na Slovensko od nástupu novej Európskej komisie v decembri 2024 a zároveň poslednú zastávku v rámci záväzku navštíviť všetky členské štáty Európskej únie v priebehu prvého roka mandátu.