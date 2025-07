Hanuliaková kritizuje presun agendy dokladov a vozidiel spod polície

Bratislava 30. júla (TASR) - Opozičná poslankyňa Národnej rady SR z Progresívneho Slovenska Jana Hanuliaková kritizuje návrh presunu agendy vydávania dokladov a evidencie vozidiel spod Policajného zboru na okresné úrady. Presuny kompetencií by mali byť podľa nej súčasťou širšej reformy verejnej správy a vydávanie dokladov či evidencia vozidiel by mali patriť samosprávam. TASR o tom informoval Alec Borový z mediálneho oddelenia PS.



„Ministerstvo vnútra by sa pri presune agendy vydávania dokladov malo inšpirovať v Západnej Európe, kde najlepším riešením na vydávanie dokladov sú obce a mestá,“ uviedla Hanuliaková. Samosprávy podľa nej už teraz pôsobia ako prirodzené kontaktné centrá pre obyvateľov. Mali by byť však posilnené.



Poslankyňa vyzvala vládu, aby prijala zodpovednosť a za účasti samospráv pripravila návrh modernizácie verejnej správy. „Ten by mal zohľadniť viaceré varianty presunu kompetencií a financií štátu na samosprávy,“ myslí si.



Ministerstvo vnútra pracuje na legislatívnom návrhu, ktorý presunie agendy vydávania dokladov a evidencie vozidiel spod polície pod sekciu verejnej správy, konkrétne do pôsobnosti orgánov miestnej štátnej správy. Rezort si od tohto kroku sľubuje uvoľnenie kapacít polície.