Harabin: Súčasná forma volieb na Slovensku nepotrebuje zásadné zmeny

O prezidentský palác zabojuje v tohtoročných voľbách celkovo 11 kandidátov. Sú nimi Andrej Danko, Patrik Dubovský, Krisztián Forró, Štefan Harabin, Ivan Korčok, Marian Kotleba, Ján Kubiš, Igor Matovič, Milan Náhlik, Peter Pellegrini a Róbert Švec.







Bratislava 7. marca (TASR) - Súčasná forma volieb na Slovensku nepotrebuje podľa kandidáta na prezidenta SR Štefana Harabina zásadné zmeny. Nemenil by ani právomoci a postavenie hlavy štátu. Uviedol to v rozhovore pre TASR. Rozhovor s Harabinom je súčasťou série rozhovorov s kandidátmi na prezidenta SR.Najvyššou hodnotou je pre mňa človek, jeho sociálne istoty, mierový rozvoj a bezpečnosť spoločnosti. Slovensko nemá vo svete nadriadených a zahraničná politika je iba v našej výlučnej kompetencii. Môj program je orientovaný na konsolidáciu a stabilizáciu spoločnosti prostredníctvom dodržiavania ústavy a zákonov.Právomoci a postavenie prezidenta republiky tak, ako je to dnes, plne zodpovedá potrebám prezidenta ako reprezentanta štátu, tvorcu zahraničnej a obrannej politiky a ochrancu fungovania suverénneho štátu.Podľa môjho názoru súčasná forma volieb na Slovensku v zásade nepotrebuje zásadné zmeny.EÚ je v zmysle medzinárodného práva jedna z mnohých medzinárodných organizácií, rovnako ako NATO: nemusíme z nich vystupovať. Musíme trvať na dodržiavaní ustanovení platných zmlúv zo strany administratívy a vedenia Únie. Problém je, že EÚ nemá životaschopnú koncepciu rozvoja: vyvolávanie nenávisti proti Rusku, udeľovanie sankcií, snahy donútiť členské štáty prijímať ilegálnych migrantov, zvýhodňovanie poľnohospodárskej produkcie z Ukrajiny - to nie je rozvoj. Pokiaľ ide o NATO: vlastnú bezpečnosť nemožno tvoriť proti niekomu inému, prestávate žiť v bezpečnom prostredí. Nedovolím zaťahovať Slovensko do vojnového konfliktu.Slovensko nemá nepriateľov. Rusko nás vojensky neohrozuje. Za našu obranu sme zodpovední iba my sami. Medzinárodné právo nedovoľuje štátom posielať zbrane do oblastí vojenských akcií žiadnej zo strán konfliktov.Únia odobrila začiatok prístupových rokovaní. Medzinárodný súdny dvor OSN v Haagu 2.2.2024 definitívne odmietol priznať, že zo strany Ruska ide o terorizmus či genocídu obyvateľov Krymu, odmietol požiadavky Ukrajiny na náhradu škody spôsobenej Špeciálnou vojenskou operáciou Ruska.