Harmonogram prípravy R3 sa podľa NDS nijakým spôsobom nemení

Bratislava 26. novembra (TASR) – Harmonogram prípravy rýchlostnej cesty R3 sa nijakým spôsobom nemení. Jednotlivé časti prípravy boli rozdelené, proces EIA (posudzovania vplyvov na životné prostredie) na celý úsek R3 však pokračuje. Uviedol to investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Jiří Hájek s tým, že ide len o administratívne riešenie.



Ak sa má nejaký úsek cesty raz postaviť, musí podľa neho v Európskej únii platiť v dobe stavby platná legislatíva. Od roku 2016 je podľa jeho slov kompletne zmenená legislatívu. "Vstúpili do hry úplne nové procesy, ako je posudzovanie tzv. územia Natura 2000 a tzv. primeraného posúdenia, vstúpili do hry nové varianty, riešenia," poznamenal.



Štúdia realizovateľnosti na tento úsek podľa neho ukázala, že sú tam úseky, ktoré sú takmer kritické, teda obchvat Krupiny, obchvat Šiah. Pri ostatných úsekoch podľa neho stačí ich rekonštrukcia povrchov a nejaké drobné úpravy, ktoré nie sú ekonomicky až tak náročné.



Hájek si myslí, že ide o urýchlenie. Procesy od seba oddelili a rozdelili jednotlivé časti prípravy. Proces EIA na celý úsek R3 však bude naďalej pokračovať. "Ale len v tom rozsahu, aby sme vedeli, že tento úsek budeme financovať zhruba za tri, za štyri roky. To znamená, budeme mať platné EIA v tom čase. Nebolo by účelné teraz ani dokončiť proces EIA na 70 kilometrov, z toho postaviť dohromady 10 a pre 60 kilometrov ostatných si nechať prepadnúť celý proces EIA," spresnil.



Ide podľa neho len o administratívne riešenie a nejaký manažérsky postup, ktorý bude viesť k tomu istému cieľu, len s efektívnejším spôsobom s nakladaním s verejnými prostriedkami. "V zásade výsledok sa nemení a ani harmonogram prípravy cesty R3 sa nijakým spôsobom nemení," ubezpečil Hájek.



Zdôraznil, že aby mohla NDS niečo obstarávať, musí to mať celé finančne kryté až do konca. V prípade celého ťahu R3 by musela NDS "dovidieť" na 500 miliónov eur. Pokračovať tak môže aspoň obchvat Krupiny a Šiah, pretože na tieto financie podľa neho slov diaľničiari dovidia.



Ľudia z juhu stredného Slovenska žiadali v utorok pred Národnou radou SR vybudovanie obchvatov a rýchlostnej cesty R3 v úseku Zvolen – Šahy. Na protest, ktorý zorganizovala občianska iniciatíva Kde je vôľa, tam je cesta, prišlo viac ako 200 občanov vrátane primátorov a starostov miest a obcí z daného regiónu. Za iniciatívou stoja aktívni občania Zvolena, Dobrej Nivy, Krupiny, Hontianskych Nemiec a Šiah.



Protestom obyvatelia spomínaných miest a obcí reagujú na stanovisko Ministerstva životného prostredia SR zo 17. októbra 2019, v ktorom sa uvádza, že zastavuje proces posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti "Rýchlostná cesta R3 Zvolen – Šahy" na životné prostredie.