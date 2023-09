Haščák odmieta, že by jeho mobil mohol byť podkladom pre stíhania

Bratislava 26. septembra (TASR) - Finančník Jaroslav Haščák odmieta, že by obsah jeho telefónu zaisteného políciou mohol byť podkladom pre dôvodné začatie trestného stíhania. Hovorí o politickom zneužívaní polície pred voľbami. Haščákovo stanovisko TASR poskytol jeho advokát Martin Škubla.



"Hoci Úrad špeciálnej prokuratúry už osem mesiacov nerozhoduje o nezákonnosti zaistenia Haščákovho telefónu, lebo má 'kompetenčný problém', Národnej kriminálnej agentúre (NAKA) to nebráni, aby bez akejkoľvek možnosti Haščáka sa brániť, produkovala päť dní pred parlamentnými voľbami tvrdenia, na čo všetko 'vďaka prelomeniu telefónu' prišla," píše sa v stanovisku.



Šírenie informácií o údajných stíhaniach pre skutky s "bombastickými výškami škody opierajúcimi sa o údajný obsah telefónu" má podľa Haščáka podstatnú chybu. "Polícia tieto podozrenia prezentuje bez dôkazov, bez toho, aby sa mohol údajný podozrivý akokoľvek brániť a, navyše, úplne perfídne na to zneužíva predvolebný čas," uviedol.



Polícia v pondelok (25. 9.) priblížila, že informácie z mobilných telefónov, ktoré v minulosti zaistila Haščákovi, sa preverujú v trestných konaniach a operatívnom preverovaní. Začať sa malo trestné stíhanie pre podozrenie z podvodu vo výške približne 460 miliónov eur. Dodala, že preverovala aj údajné korupčné správanie lídra SaS Richarda Sulíka. Trestné stíhanie sa podľa polície nezačalo, keďže líder OĽANO a priatelia Igor Matovič spoluprácu s políciou odmietol.