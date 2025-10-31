< sekcia Slovensko
Hasiči apelujú na bezpečnosť na cintorínoch počas Dušičiek
Práve počas týchto sviatkov každoročne evidujú zvýšený počet menších požiarov na cintorínoch.
Autor TASR
Bratislava 31. októbra (TASR) - Hasiči upozorňujú na bezpečnosť na cintorínoch počas Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých. Práve počas týchto sviatkov každoročne evidujú zvýšený počet menších požiarov na cintorínoch. Hasičský a záchranný zbor o tom informuje na sociálnej sieti.
Hasiči prosia ľudí, aby na cintorínoch dodržiavali základné bezpečnostné pravidlá. Odporúčajú, aby návštevníci cintorínov uprednostnili elektrické sviečky, neodhadzovali horiace zápalky na zem a dbali na bezpečnosť pri zapaľovaní sviečok (hrozí vzbĺknutie odevu).
Ľuďom takisto radia, aby sviečky v plastových kahancoch neukladali príliš nahusto a zapálené sviečky ukladali v bezpečnej vzdialenosti od horľavých materiálov (vence, kytice, ikebany, stuhy atď.). Rovnako apelujú na zvýšenie dohľadu nad deťmi pohybujúcimi sa v blízkosti hrobov a centrálneho pomníka zosnulých.
„Pomôžte nám prežiť tieto sviatočné dni v pokoji a bez nehôd! Ďakujeme za vašu zodpovednosť a ohľaduplnosť,“ dodali hasiči.
