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Hasiči apelujú na ľudí, aby nepodceňovali letné búrky
Pre celé Slovensko platí od 18.00 h výstraha pred búrkami.
Autor TASR
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Bratislava 17. júla (TASR) - Hasiči apelujú na ľudí, aby nepodceňovali letné búrky. Upozorňujú na to, že často trvajú len niekoľko minút, no ich následky môžu byť citeľné ešte dlho po ich skončení. Ľuďom pripomínajú, aby dodržiavali viaceré zásady, napríklad, aby sa nezdržiavali počas búrok na voľných priestranstvách. Vyplýva to zo stanoviska Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) na sociálnej sieti.
„Aby ste ochránili seba aj svoj majetok, odporúčame nezdržiavať sa počas búrky na voľných priestranstvách, dvoroch ani v záhradách, preventívne zaistiť okná a dvere, upevniť alebo odložiť voľne stojace predmety na balkónoch, terasách a dvoroch, zabezpečiť domáce a hospodárske zvieratá,“ uviedli hasiči.
Ľuďom tiež odporučili, aby v prípade, že ich búrka zastihne počas jazdy, zastavili, pokiaľ je to bezpečné, na vhodnom mieste a počkali, kým sa počasie upokojí. „Nikdy neparkujte pod stromami, vysokými stĺpmi ani nestabilnými prístreškami,“ zdôraznili. Zároveň ľuďom pripomenuli, že v prípade hrozby zaplavenia obydlia ho majú včas opustiť a riadiť sa pokynmi záchranných zložiek.
Pre celé Slovensko platí od 18.00 h výstraha pred búrkami. Hasiči na ľudí apelovali, aby tieto výstrahy nepodceňovali. „Aj krátka búrka môže spôsobiť vážne škody. Opatrnosť a včasná príprava môžu ochrániť zdravie, život aj majetok,“ dodali.
„Aby ste ochránili seba aj svoj majetok, odporúčame nezdržiavať sa počas búrky na voľných priestranstvách, dvoroch ani v záhradách, preventívne zaistiť okná a dvere, upevniť alebo odložiť voľne stojace predmety na balkónoch, terasách a dvoroch, zabezpečiť domáce a hospodárske zvieratá,“ uviedli hasiči.
Ľuďom tiež odporučili, aby v prípade, že ich búrka zastihne počas jazdy, zastavili, pokiaľ je to bezpečné, na vhodnom mieste a počkali, kým sa počasie upokojí. „Nikdy neparkujte pod stromami, vysokými stĺpmi ani nestabilnými prístreškami,“ zdôraznili. Zároveň ľuďom pripomenuli, že v prípade hrozby zaplavenia obydlia ho majú včas opustiť a riadiť sa pokynmi záchranných zložiek.
Pre celé Slovensko platí od 18.00 h výstraha pred búrkami. Hasiči na ľudí apelovali, aby tieto výstrahy nepodceňovali. „Aj krátka búrka môže spôsobiť vážne škody. Opatrnosť a včasná príprava môžu ochrániť zdravie, život aj majetok,“ dodali.