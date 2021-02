Hasiči dostali nové osobné ochranné pracovné prostriedky a výstroj

Bratislava 15. februára (TASR) - Hasiči dostali v uplynulých dňoch nové osobné ochranné pracovné prostriedky a výstroj. Prerozdelilo sa 2000 kusov ťažkých zásahových odevov a do konca budúceho týždňa hasičom pribudne aj 2000 párov zásahových rukavíc. TASR o tom informovala Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ).



"Počas uplynulých dní bolo na organizačné jednotky prerozdelených 2000 kusov kompletov ťažkých zásahových odevov zo zazmluvnených 4000 kusov. Zvyšných 2000 kusov bude dodaných najneskôr do konca mája tohto roka, pričom dodávateľ avizoval i skorší termín dodania. Do konca budúceho týždňa hasičom pribudne aj 2000 párov zásahových rukavíc. Zároveň boli do ústredného skladu v Slovenskej Ľupči dodané kovové doplnky a kožené výrobky, ktoré sa budú distribuovať podľa potreby," priblížila Farkasová.



Pripomenula, že osobné ochranné pracovné prostriedky a výstroj chýbali na staniciach od roku 2013. Hasiči môžu podľa Prezídia HaZZ v dohľadnej dobe počítať aj s novými zásahovými prilbami, zásahovou obuvou, tričkami, polokošeľami a ďalšími zásahovými rukavicami.



"Pokiaľ ide o ľahké zásahové odevy, príslušníci HaZZ v nich mali zasahovať už v lete 2018. Dodávateľ však nedodal sľúbené množstvo, súťaž tak bude vyhlásená nanovo," uzavrela Farkasová.