VIDEO: Hasiči dostali novú techniku, pomáhať im budú aj nové drony

Na snímke sprava minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok a štátna tajomníčka ministerstva vnútra SR Lucia Kurilovská. Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 31. októbra (TASR) - Krajské riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) dostanú nové technické vybavenie za viac ako sedem miliónov eur. Pomôže im zlepšiť pripravenosť na mimoriadne udalosti spôsobené najmä zmenou klímy. Súčasťou mobilných zodolnených pracovísk sú aj drony, ktoré poskytnú obrazové materiály, teplotné polia, či umožnia komunikáciu cez reproduktor s ľuďmi v ohrozenom priestore. Na utorkovom brífingu o tom informoval prezident Hasičského a záchranného zboru Pavol Mikulášek." uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). V utorok sa odovzdávala technika pre päť krajských riaditeľstiev, tri ju dostali už predtým. Šéf rezortu avizoval, že modernizáciu techniky pre hasičov by chcel zakomponovať aj do programového vyhlásenia vlády.Vznikne tak osem zodolnených komunikačných pracovísk v rámci jednotlivých Krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, upresnil Mikulášek. Podľa jeho slov to umožní vytvoriť operačné stredisko a komunikačné centrum tam, kde technologická vybavenosť v teréne pred mimoriadnou udalosťou nebola alebo sa počas nej poškodila.Poukázal na to, že velitelia zásahov tak budú mať lepšiu informačnú aj geotaktickú podporu.zhrnul Mikulášek.Nákup techniky sa financoval z Operačného programu Kvalita životného prostredia.