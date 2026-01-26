< sekcia Slovensko
Hasiči minulý týždeň zasahovali 444-krát
Stoštyridsaťdeväť zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom, najviac v Košickom kraji (24).
Autor TASR
Bratislava 26. januára (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) minulý týždeň zasahovali 444-krát. Stoštyridsaťdeväť zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom, najviac v Košickom kraji (24). HaZZ o tom informoval na sociálnej sieti.
Hasiči uplynulý týždeň poskytovali aj technickú pomoc, a to 148-krát. Zásahy sa týkali tiež dopravných nehôd (130) a nebezpečných látok (17).
Hasiči v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 70-krát
Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 70-krát. Pätnásť zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline.
Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň najčastejšie zasahovali pri dopravných nehodách, a to 26-krát. V 21 prípadoch poskytovali technickú pomoc a štyri zásahy sa týkali nebezpečných látok. Absolvovali tiež štyri cvičenia.
