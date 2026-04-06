Hasiči minulý týždeň zasahovali 593-krát, v 249 prípadoch pre požiare
Autor TASR
Bratislava 6. apríla (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) zasahovali minulý týždeň na Slovensku 593-krát. HaZZ o tom informoval na sociálnej sieti.
Najviac zásahov (249) sa týkalo likvidácie požiarov, pričom najčastejšie, v 59 prípadoch, k nim privolali hasičov v Košickom kraji.
Hasiči uplynulý týždeň pomáhali aj odstraňovať následky 141 dopravných nehôd, v 185 prípadoch poskytli technickú pomoc a 18 zásahov sa týkalo likvidácie nebezpečných látok.
