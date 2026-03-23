Hasiči minulý týždeň zasahovali 670-krát, v 383 prípadoch pre požiare
Autor TASR
Bratislava 23. marca (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) zasahovali minulý týždeň 670-krát. HaZZ o tom informoval na sociálnej sieti.
Najviac zásahov (383) sa týkalo likvidácie požiarov, pričom najčastejšie, v 110 prípadoch k nim privolali hasičov v Košickom kraji.
Hasiči uplynulý, 12. týždeň roka 2026, tiež pomáhali odstraňovať následky 110 dopravných nehôd, v 150 prípadoch poskytli technickú pomoc a 27 zásahov sa týkalo likvidácie nebezpečných látok.
