Hasiči minulý týždeň zasahovali 697-krát, v 402 prípadoch pre požiare
Autor TASR
Bratislava 9. marca (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) minulý týždeň zasahovali 697-krát. Štyristodva zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom, najviac v Košickom kraji (112). HaZZ o tom informoval na sociálnej sieti.
Hasiči uplynulý týždeň poskytovali aj technickú pomoc, a to 146-krát. Zásahy sa týkali tiež dopravných nehôd (125) a nebezpečných látok (24).
