Hasiči minulý týždeň zasahovali 698-krát, v 291 prípadoch pre požiare

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Autor TASR
Bratislava 30. marca (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) zasahovali minulý týždeň na Slovensku 698-krát. HaZZ o tom informoval na sociálnej sieti.

Najviac zásahov (291) sa týkalo likvidácie požiarov, pričom najčastejšie, v 77 prípadoch, k nim privolali hasičov v Košickom kraji.

Hasiči uplynulý týždeň tiež pomáhali odstraňovať následky 111 dopravných nehôd, v 281 prípadoch poskytli technickú pomoc a 15 zásahov sa týkalo likvidácie nebezpečných látok.
