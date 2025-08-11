Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hasiči minulý týždeň zasahovali viac ako 600-krát

Na snímke hasiči zabraňujú rozširovaniu požiaru. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Hasiči uplynulý týždeň poskytovali aj technickú pomoc, a to 219-krát. Zásahy sa týkali tiež dopravných nehôd (181) a nebezpečných látok (19).

Bratislava 11. augusta (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) minulý týždeň zasahovali 621-krát. Dvestodva zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom, najviac v Košickom kraji (50). HaZZ o tom informoval na sociálnej sieti.

