Hasiči minulý týždeň zasahovali viac ako 600-krát
Autor TASR
Bratislava 11. augusta (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) minulý týždeň zasahovali 621-krát. Dvestodva zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom, najviac v Košickom kraji (50). HaZZ o tom informoval na sociálnej sieti.
Hasiči uplynulý týždeň poskytovali aj technickú pomoc, a to 219-krát. Zásahy sa týkali tiež dopravných nehôd (181) a nebezpečných látok (19).
