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Hasiči na Slovensku minulý týždeň zasahovali 600-krát
Hasiči v 24. kalendárnom týždni zasahovali aj pre požiare, a to 149-krát, najviac v Bratislavskom kraji (32-krát). Pri nehodách celkovo zasahovali 141-krát, najviac v Žilinskom kraji (23-krát).
Autor TASR
Bratislava 15. júna (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) minulý týždeň zasahovali na Slovensku 600-krát. Najčastejšie z dôvodu technickej pomoci (293-krát), najviac v Banskobystrickom kraji (59-krát). HaZZ o tom informoval na sociálnej sieti.
Hasiči v 24. kalendárnom týždni zasahovali aj pre požiare, a to 149-krát, najviac v Bratislavskom kraji (32-krát). Pri dopravných nehodách celkovo zasahovali 141-krát, najviac v Žilinskom kraji (23-krát). Pre nebezpečné látky hasiči zasahovali dokopy 17-krát, z toho štyrikrát v Žilinskom kraji a štyrikrát v Košickom kraji.
Hasiči v 24. kalendárnom týždni zasahovali aj pre požiare, a to 149-krát, najviac v Bratislavskom kraji (32-krát). Pri dopravných nehodách celkovo zasahovali 141-krát, najviac v Žilinskom kraji (23-krát). Pre nebezpečné látky hasiči zasahovali dokopy 17-krát, z toho štyrikrát v Žilinskom kraji a štyrikrát v Košickom kraji.