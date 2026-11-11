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Hasiči podľa odborárov pre 12-hodinové služby prídu o peniaze
Doterajší systém pozostával zo 17 hodín aktívnej služby a siedmich hodín nočnej pohotovosti na pracovisku.
Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - Odborový zväz hasičov adresoval otvorený list ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi (Hlas-SD), v ktorom upozorňuje na pokles príjmov hasičov v súvislosti s prechodom na 12-hodinové služby. Ako informuje na sociálnej sieti, príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) tak mesačne prichádzajú približne o 250 eur. Ministerstvo vnútra (MV) SR hovorí, že ide o zavádzajúce tvrdenia. Upozorňuje tiež, že nový systém sa zatiaľ testuje len na dvoch hasičských staniciach.
Doterajší systém pozostával zo 17 hodín aktívnej služby a siedmich hodín nočnej pohotovosti na pracovisku. Odborári upozornili, že avizované zvýšenie príjmov hasičov o 300 až 500 eur súviselo so zvýšením náhrad za služobnú pohotovosť. „Toto deklarované navýšenie bolo legislatívne naviazané na zvýšenie náhrady za nočnú pohotovosť ako výsledok dlhoročnej snahy Odborového zväzu hasičov, spoločných rokovaní s vedením MV SR ako aj súdnych sporov,“ uviedli na sociálnej sieti. Odborový zväz hasičov preto žiada prehodnotenie finančných dosahov novej organizácie práce a prijatie kompenzačných opatrení.
Ministerstvo vnútra pre TASR uviedlo, že zmena systému reaguje na dlhodobé problémy s organizáciou služby a nedostatkom času hasičov na oddych a rodinu. Situácia podľa rezortu vyústila aj do súdnych sporov so stovkami príslušníkov HaZZ. Cieľom opatrení je vytvoriť dlhodobo udržateľný systém, ktorý zabezpečí nepretržitú pripravenosť zboru.
Rezort zdôraznil, že prechod z 24-hodinových na 12-hodinové služby sa nezavádza plošne. Pilotná etapa sa začala 1. októbra 2026 na dvoch hasičských staniciach v Košiciach a Banskej Bystrici. „Prezentovať túto pilotnú zmenu ako plošné zníženie platov hasičov či tvrdiť, že hasiči všeobecne prichádzajú o stovky eur, je zavádzajúce,“ uviedlo ministerstvo.
MV SR zároveň pripomenulo, že od 1. júla 2025 zvýšilo náhrady za služobnú pohotovosť. V pracovných dňoch vzrástli z 15 na 50 percent a v dňoch služobného pokoja z 30 na 100 percent. Podľa modelových príkladov rezortu sa tak hasičovi s päťročnou praxou zvýšila náhrada za 80 hodín pohotovosti zo 114 na 340 eur a veliteľovi čaty s 22-ročnou praxou zo 194 na 684 eur. Na ostatných staniciach hasiči naďalej dostávajú zvýšené náhrady v pôvodnom režime.
Podľa MV finančný dosah zvýšenia náhrad predstavoval od júla do decembra 2025 viac ako štyri milióny eur. Na rok 2026 rezort predpokladá ďalších približne 8,16 milióna eur vrátane odhadu do konca roka. Ministerstvo tiež poukázalo na odmeny vyplatené príslušníkom HaZZ, ktoré od októbra 2023 do septembra 2026 dosiahli viac ako 20,6 milióna eur.
Doterajší systém pozostával zo 17 hodín aktívnej služby a siedmich hodín nočnej pohotovosti na pracovisku. Odborári upozornili, že avizované zvýšenie príjmov hasičov o 300 až 500 eur súviselo so zvýšením náhrad za služobnú pohotovosť. „Toto deklarované navýšenie bolo legislatívne naviazané na zvýšenie náhrady za nočnú pohotovosť ako výsledok dlhoročnej snahy Odborového zväzu hasičov, spoločných rokovaní s vedením MV SR ako aj súdnych sporov,“ uviedli na sociálnej sieti. Odborový zväz hasičov preto žiada prehodnotenie finančných dosahov novej organizácie práce a prijatie kompenzačných opatrení.
Ministerstvo vnútra pre TASR uviedlo, že zmena systému reaguje na dlhodobé problémy s organizáciou služby a nedostatkom času hasičov na oddych a rodinu. Situácia podľa rezortu vyústila aj do súdnych sporov so stovkami príslušníkov HaZZ. Cieľom opatrení je vytvoriť dlhodobo udržateľný systém, ktorý zabezpečí nepretržitú pripravenosť zboru.
Rezort zdôraznil, že prechod z 24-hodinových na 12-hodinové služby sa nezavádza plošne. Pilotná etapa sa začala 1. októbra 2026 na dvoch hasičských staniciach v Košiciach a Banskej Bystrici. „Prezentovať túto pilotnú zmenu ako plošné zníženie platov hasičov či tvrdiť, že hasiči všeobecne prichádzajú o stovky eur, je zavádzajúce,“ uviedlo ministerstvo.
MV SR zároveň pripomenulo, že od 1. júla 2025 zvýšilo náhrady za služobnú pohotovosť. V pracovných dňoch vzrástli z 15 na 50 percent a v dňoch služobného pokoja z 30 na 100 percent. Podľa modelových príkladov rezortu sa tak hasičovi s päťročnou praxou zvýšila náhrada za 80 hodín pohotovosti zo 114 na 340 eur a veliteľovi čaty s 22-ročnou praxou zo 194 na 684 eur. Na ostatných staniciach hasiči naďalej dostávajú zvýšené náhrady v pôvodnom režime.
Podľa MV finančný dosah zvýšenia náhrad predstavoval od júla do decembra 2025 viac ako štyri milióny eur. Na rok 2026 rezort predpokladá ďalších približne 8,16 milióna eur vrátane odhadu do konca roka. Ministerstvo tiež poukázalo na odmeny vyplatené príslušníkom HaZZ, ktoré od októbra 2023 do septembra 2026 dosiahli viac ako 20,6 milióna eur.