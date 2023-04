Hasiči ročne pomáhajú pri stovkách transportov nadrozmerných pacientov

Bratislava 4. apríla (TASR) - Pri transporte nadrozmerných pacientov pomáhajú aj hasiči. Minulý rok uskutočnili 644 takýchto výjazdov. TASR poskytla štatistiku hovorkyňa Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Katarína Križanová. Priblížila, že pôsobia ako asistenčná zložka pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti.



"V roku 2021 bolo takýchto výjazdov 630 a v roku 2020 boli hasiči vyslaní k 509 udalostiam takéhoto typu," uviedla Križanová. HaZZ participuje na daných zásahoch ako podporná zložka. "Spôsob 'pomoci morbídne obéznym ľuďom' je v kompetencii zdravotníckeho personálu poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby, ktorí nesú zodpovednosť za zdravotný stav pacienta," doplnila.



Pri týchto výjazdoch sa podľa hovorkyne využíva transportná plachta bariatrická s nosnosťou do 400 kilogramov, ktorá nie je dostupná vo všetkých vozidlách HaZZ. Ozrejmila, že všetky postupy transportu a manipulácie pacientov spadajú do kompetencie zdravotníkov.



Manipulácia s morbídne obéznym pacientom je podľa hlavného záchranára Záchrannej zdravotnej služby (ZZS) Bratislava Martina Michalíka značne náročná a predstavuje riziko aj pre zasahujúcu posádku. "Vyšetrenie pacienta je časovo náročnejšie, takisto intervencie, ako zabezpečenie venózneho vstupu, sú zložitejšie," uviedol pre TASR Michalík s tým, že komplikáciou je aj vyhotovenie EKG záznamu, keďže tukové tkanivo znižuje prevod signálu.



Priblížil, že aktuálne postupy posádok sa medzi Slovenskom a Českou republikou líšia najviac dispozíciou XXL vozidiel. Tie sú podľa neho dostupné v Plzni, Prahe a Brne. "Odlišnosť XXL posádok od klasických vozidiel ZZS je najväčšia v materiálno-technickom vybavení vozidla. Vozidlá XXL disponujú nosidlami s nosnosťou až 300 kilogramov a transportnou plachtou s nosnosťou 280 kilogramov," vysvetlil.



Zároveň pri nakladaní do vozidla podľa neho pomáha hydraulická plošina. Na Slovensku sa podľa neho postupy líšia hlavne v transporte pacienta. "Nosnosť nosidiel je 250 kilogramov, do vozidla sa nakladá manuálne s využitím fyzickej sily posádok ZZS, prípadne príslušníkov HaZZ," podotkol záchranár.