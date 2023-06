Hasiči sa vrátili z Talianska, kde pomáhali pri odstraňovaní povodní

Bratislava 4. júna (TASR) - Slovenskí hasiči sa v nedeľu ráno vrátili z Talianska, kde pomáhali pri odstraňovaní následkov povodní. Išlo o druhé nasadenie našich hasičov v zahraničí v tomto roku. Vo februári už zasahovali spolu so slovenskými horskými záchranármi v Turecku, ktoré zasiahlo zemetrasenie. Taliani ocenili našich hasičov a označili náš modul za výkonný a profesionálny.



"Som hrdý na informácie z priebehu nasadenia. Náš modul bol veľmi výkonný, efektívny a profesionálny. Nie je to náš názor, ale je to aj názor talianskej strany," skonštatoval na nedeľnej tlačovej konferencii prezident Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Pavol Mikulášek. Predpokladá, že v lete môžu napríklad pri lesných požiaroch v Európe nastať ďalšie situácie, pri ktorých bude treba pomôcť.



Naši hasiči prečerpali podľa Mikuláška objem vody vo veľkosti približne 500 plaveckých bazénov. "Obstáli sme so cťou medzi renomovanými hasičskými zbormi z Európy, ktoré boli nasadené po našom boku," dodal.



Generálna riaditeľka sekcie krízového riadenia ministerstva vnútra Michaela Kaňová pripomenula, že podobných kríz pribúda, a preto treba byť pripravený na tieto situácie. "Európsky mechanizmus civilnej ochrany funguje, som rada, že sme jeho súčasťou," skonštatovala.



Slovenským hasičom sa poďakoval tiež minister vnútra Ivan Šimko, ako aj šéf našej diplomacie Miroslav Wlachovský. Zdôraznil, že naši hasiči zanechali dobré meno, čo ocenil aj taliansky prezident Sergio Mattarella. "Pri stretnutí som im povedal, že ich považujem za našich najlepších diplomatov, našich najlepších vyslancov dobrej vôle, keď ukazujú, že Slováci sú ľudia s otvorenými srdcami a pracovitými rukami," povedal Wlachovský.



Nedávne záplavy v regióne Emilia-Romagna na severe Talianska spôsobili škody za viac ako sedem miliárd eur. Slovensko vyslalo do Talianska 25 hasičov a dve veľkokapacitné čerpadlá, ktoré umožňujú spolu odčerpať 6000 kubických metrov vody za hodinu. Naši hasiči pomáhali pri mestách Ravenna a Conselice. Celkovo prečerpali 1.350.000 kubických metrov (m3) vody.