VIDEO: Hasiči sa vrátili zo Slovinska, kde pomáhali s hasením požiaru

Bratislava 25. júla (TASR) - Slovenskí hasiči sa v pondelok podvečer vrátili zo Slovinska, kde od štvrtka (21. 7.) pomáhali s hasením rozsiahleho požiaru. Zahraničnú misiu uskutočnili aj v spolupráci so slovenskými vojakmi. Prostredníctvom vrtuľníka Black Hawk zhodili na požiarisko vodu dovedna 351-krát.



"Sme radi, že ste doma živí a zdraví," vyhlásil minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO), ktorý ich privítal na hasičskej stanici v bratislavskej Petržalke. "Počasie nám nepraje a požiarov máme neúrekom. Aj občania v SR by mali byť veľmi zodpovední," zdôraznil štátny tajomník rezortu vnútra Vendelín Leitner.







Prezident Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Pavol Mikulášek priblížil, že išlo o tretiu zahraničnú misiu slovenských hasičov. Prvý raz v kombinácii s iným rezortom.



"Ďakujem za úžasnú prácu a neuveriteľné nasadenie. Nesmierne sme pomohli Slovinsku a to sa naozaj cení," odkázal na sociálnej sieti vojakom minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO).



Slovenskí hasiči a vojaci s vrtuľníkom UH 60M Black Hawk s hasiacim modulom a tromi vozidlami a cisternou pomáhali v Slovinsku s hasením požiaru.