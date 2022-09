Hasiči si precvičili záchranu osoby zo stožiarov vysokého napätia

Bystričany 7. septembra (TASR) - Hasiči z modulu leteckého hasenia si v Bystričanoch, okres Prievidza, v stredu precvičili nové spôsoby záchrany osoby zo stožiaru vysokého napätia i elektrického vedenia. Záchranná akcia z podobných konštrukcií, pri ktorej využili vrtuľník letky Ministerstva vnútra SR, patrí k najnáročnejším.



"Témou cvičenia bolo preškolenie a výcvik nových spôsobov záchrany z konštrukcií, akým je napríklad stožiar vysokého napätia. Hlavne cvičíme prípady, keď by sa nejaká osoba, či už pracovník, ktorý opravuje elektrické vedenie, alebo paraglajdista zachytil o stĺp alebo samotné vedenie," načrtol zástupca veliteľa modulu leteckého hasenia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Richard Rehák.



Tento zásah je podľa neho možné urobiť dvoma spôsobmi. Jedným je lezecká technika, HaZZ má k dispozícii príslušníkov s odbornosťou lezec - záchranár. "Tento zásah ale trvá dlhšie, než hasič vylezie na stožiar, vykoná zásah a zlezie dole. S vrtuľníkom je to kratšie, ale zase nebezpečnejšie, keďže pilot pri konečnom manévri pod seba nevidí, musí ho navigovať operátor, ktorý bude stáť na lyžinách vo dverách," priblížil s tým, že operátor pomocou rádiového spojenia dáva pilotovi pokyny, aby sa so záchranárom na lane trafil na potrebné miesto.



Záchranu pomocou vrtuľníka, ktorú vykonávajú príslušníci HaZZ pravidelne na rôznych miestach, označil Rehák za najvyššiu úroveň, čo sa týka náročnosti. Nejde podľa neho iba o jedno miesto, na ktoré potrebujú hasiči dostať záchrancu, v okolí sa totiž nachádzajú ďalšie vedenia, kde sa môže lano či záchranár zachytiť. "Jednou z najnebezpečnejších vecí je, keď napevno spojíme vrtuľník s vedením. Pilot môže podväz odhodiť, ale v tomto prípade to odhadzuje aj s človekom. Už k tomu došlo. Všetci musia byť maximálne sústredení," dodal.



Cvičenia sa zúčastnilo 45 príslušníkov HaZZ z rôznych kútov Slovenska i Českej republiky. Hasiči ho absolvovali v spolupráci so Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou (SEPS), ktorá im poskytla možnosť vykonať ho na vyradenom vedení, ozrejmila hovorkyňa SEPS Sandra Čičová Kotzigová. "Ide o cvičenie leteckých a lezeckých záchranných prác a riešenie incidentov, ktoré môžu nastať na vedení vysokého napätia a stožiaroch. Situácie sú rôzne, môže ísť o šarkana zamotaného do vedenia, parašutistu, paraglajdistu alebo malé lietadlo," uzavrela Čičová Kotzigová.