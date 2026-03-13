HASIČI UPOZORŇUJÚ: Vypaľovanie porastov je zakázané
Bratislava 13. marca (TASR) - Požiare spôsobené vypaľovaním trávy a suchých porastov tvoria od roku 2010 takmer pätinu zo všetkých požiarov na Slovensku. Upozornil na to Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti a pripomenul, že vypaľovanie bylín, kríkov a stromov je zakázané.
„Požiare, ktorých príčinou bolo vypaľovanie trávy a suchých porastov, tvoria od roku 2010 takmer jednu pätinu z celkového počtu požiarov - za ostatných 14 rokov ich bolo na celom Slovensku nahlásených približne 27.000,“ uviedol HaZZ.
Zároveň zdôraznil, že takýto spôsob zbavovania sa odpadu škodí životnému prostrediu, poškodzuje zdravie a v mnohých prípadoch sa končí zásahom hasičov. Ľuďom preto odporúča nevypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov ani iný biologický materiál, nezakladať oheň počas silného vetra alebo v suchom období a neodhadzovať ohorky cigariet do prírody.
HaZZ spresnil, že oblasť vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov a spaľovania horľavých látok na voľnom priestranstve upravuje zákon o ochrane pred požiarmi a vyhláška o požiarnej prevencii. Pre právnické osoby, fyzické osoby-podnikateľov a aj pre fyzické osoby je vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov zakázané.
