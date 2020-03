Hasiči pripomínajú zákaz vypaľovania suchých porastov

Bratislava 7. marca (TASR) – Vypaľovanie suchých porastov je pre ochranu lesov zakázané. Vyplýva to zo zákona o ochrane pred požiarmi. V prípade porušenia zákazu hrozí fyzickým aj právnickým osobám finančná pokuta. Upozorňujú na to hasiči, odporúčania ktorých zverejnili viaceré bratislavské mestské časti na svojich webových stránkach.



"Vypaľovanie suchých porastov je vypaľovaním suchých bylín, tráv, buriny alebo kríkov, ktoré ešte rastú na koreni, a po ich zapálení sa oheň voľne šíri po ploche. Takáto činnosť je zákonom zakázaná," približujú hasiči. Za porušenie zákazu hrozí fyzickej osobe pokuta do výšky 331 eur. V prípade, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu podnikateľa, môže pokuta dosiahnuť 16.596 eur.



Odporúčané je spaľovanie. "Spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve je spaľovaním zvyškov konárov stromov a kríkov, ktoré sa získavajú napríklad rezom ovocných stromov a kríkov v záhradách alebo ťažbou dreva. Zvyšky sa naukladajú na hromadu a pália sa na bezpečnom mieste," dopĺňajú hasiči.



V prípade, ak je niekto svedkom požiaru, je potrebné najprv privolať pomoc, teda zavolať hasičov na linkách 150 alebo 112, a opustiť predmetný les alebo lúky.