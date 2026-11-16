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HASIČI V AKCII: Minulý týždeň zasahovali 581-krát
Zásahy sa týkali tiež dopravných nehôd (164) a nebezpečných látok (16).
Autor TASR
Bratislava 16. novembra (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) zasahovali minulý týždeň na Slovensku 581-krát. V 160 prípadoch išlo o zásahy pre požiare, ktorých bolo najviac v Košickom kraji (41-krát). Informoval o tom HaZZ na sociálnej sieti.
Hasiči uplynulý týždeň poskytovali aj technickú pomoc, a to 241-krát. Zásahy sa týkali tiež dopravných nehôd (164) a nebezpečných látok (16).
Hasiči uplynulý týždeň poskytovali aj technickú pomoc, a to 241-krát. Zásahy sa týkali tiež dopravných nehôd (164) a nebezpečných látok (16).