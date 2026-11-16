Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 16. november 2026Meniny má Agnesa
< sekcia Slovensko

HASIČI V AKCII: Minulý týždeň zasahovali 581-krát

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Lucia Fajtová

Zásahy sa týkali tiež dopravných nehôd (164) a nebezpečných látok (16).

Autor TASR
Bratislava 16. novembra (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) zasahovali minulý týždeň na Slovensku 581-krát. V 160 prípadoch išlo o zásahy pre požiare, ktorých bolo najviac v Košickom kraji (41-krát). Informoval o tom HaZZ na sociálnej sieti.

Hasiči uplynulý týždeň poskytovali aj technickú pomoc, a to 241-krát. Zásahy sa týkali tiež dopravných nehôd (164) a nebezpečných látok (16).

.

Neprehliadnite

POSLEDNÝ ROZHOVOR: JAROŠ: Pacho a Tisícročná včela boli hold rodákom

PÁD BUDOVY V NEW YORKU: Zahynuli najmenej dvaja ľudia

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čakajú nás mrazy aj teploty nad 10 °C

Slovak PRO oslávilo 25 rokov summitom, prišlo približne 200 osobností