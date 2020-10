SLEDUJEME: Slovensko bičuje dážď, na niektorých miestach sneží

Košice: Hladina Hornádu a vytrvalý dážď spôsobujú komplikácie

Situácia v obci Kysak je podľa starostu vážna, voda zaplavila desiatky domov

Na väčšine Slovenska dosiahli hladiny tokov stupne povodňovej aktivity

Výdatné dažde zdvihli hladiny na východe, najmä v povodí Hornádu a Hnilca

Pre výdatné zrážky sú zaplavené rodinné domy v obci Zvolenská Slatina

V dôsledku výdatných a dlhotrvajúcich zrážok sa rieka Slatina vo Zvolenskej Slatine začala rozvodňovať. Na snímke rieka Slatina sa rozvodňuje až po železnicu vo Zvolenskej Slatine v okrese Zvolen 13. októbra 2020. Foto: TASR Ján Krošlák

Hasiči mali v Prešovskom kraji v súvislosti s počasím 26 výjazdov

Na horských priechodoch Fačkovské sedlo a Homôlka snežilo, cesty sú zjazdné

Polícia vyzýva k opatrnosti na cestách, v Kremnických vrchoch snežilo

Slovenskí hasiči v súvislosti s dažďom zasahovali 175-krát

Pre zlé počasie mali hasiči počas utorka v Trnavskom kraji osem výjazdov

Hladina vodného toku v Medzeve začala klesať

Hasiči v Košickom kraji mali v noci 20 výjazdov

Jaklovce, 13. októbra 2020. Foto: TASR František Iván

Hladina Hornádu v katastri obce Hranovnica mierne klesla, 3. stupeň povodňovej aktivity trvá

Krompachy 14. októbra (TASR) - Profesionálni a dobrovoľní hasiči momentálne evakuujú ľudí z niekoľkých rodinných a bytových domov na Hornádskej ulici v Krompachoch v súvislosti s prívalovým dažďom. TASR o tom informovala Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ).“ priblížila Farkasová.Ako ďalej ozrejmila, na mieste je pripravený evakuačný autobus HaZZ ako dočasné útočisko. Zasahujú profesionáli z hasičskej stanice v Krompachoch a členovia dobrovoľného hasičského zboru obce.Farkasová doplnila, že ďalšia evakuácia sa momentálne pripravuje v chatovej oblasti v obci Kostoľany nad Hornádom, okres Košice-okolie.“ dodala.Mesto Košice v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom (SVP) vykonáva zabezpečovacie práce pri koryte rieky Hornád. Dôvodom je jeho stúpajúca hladina, ktorá spolu s dažďom spôsobuje komplikácie. Pre TASR to potvrdilo komunikačné oddelenie mesta.uviedol magistrát s tým, že na mieste osadili dopravné značky upozorňujúce na nebezpečenstvo. V súčasnosti je už premávka na tomto úseku po odstránení spadnutých skál plynulá. Zároveň upozornil, že ak sa situácia zopakuje, pristúpia k ďalším opatreniam.Košice evidujú problémy aj v mestskej časti Krásna na ulici Pri Hornáde.dodalo mesto.Približne 50 domov v štyroch lokalitách v obci Kysak v okrese Košice-okolie zaplavila voda, pre TASR to povedal starosta Ľubomír Krajňák s tým, že voda tam siaha od 50 centimetrov do jedného metra. Väčšinu ľudí evakuovali v utorok (13. 10.), niektorí podľa neho nechcú opustiť svoje príbytky.spresnil s tým, že ide o štyri domy, resp. chaty.Väčšina tých, ktorým domy zaplavilo, si veci presťahovala na poschodie a presunula sa k známym - prípadne do miesta svojho trvalého bydliska. V utorok večer v obci preventívne pre vybrežením sa rieky osádzali protipovodňové vaky. Podľa starostu sa v stredu ráno ukázalo, že to bolo zbytočné.dodal.Na väčšine územia Slovenska dosiahli hladiny vodných tokov stupne povodňovej aktivity (SPA). Dôvodom je pretrvávajúci dážď, ktorý na niektorých miestach spôsobil aj záplavy. TASR o tom informoval Slovenský vodohospodársky podnik (SVP). V teréne má aktuálne viac ako 130 vodohospodárov, 70 kusov techniky, použil už 4500 jutových vriec a 100 ton piesku. Pre zvýšené vodné stavy zatiaľ podnik nemohol určiť presný rozsah povodňových škôd.K stredajšiemu ránu platia starostami vyhlásený III. SPA v obci Baldovce, Betlanovce, Vlková, Spišský Hrušov, Oborín, Spišský Štiavnik, Markušovce, Harakovce, Radatice, Jasov, Hranovnica, Lipany, Vydrník, Rokytov, Spišská Teplica, Malá Franková a obci Jamník. Druhý SPA platí pre mestá Krompachy a Kežmarok a obce Hrabušice, Fintice, Kolinovce, Spišské Bystré, Letanovce, Kechnec, Smižany a obec Ľubovec vplyvom vnútorných vôd (voda spôsobená splachom z územia).spresnili vodohospodári. Na spodných úsekoch vodných tokov Blh, Rimava, Turiec, Slaná a Muráň sa očakáva vzostup hladín.Starostami vyhlásený tretí SPA platí k stredajšiemu ránu i v obciach Bobrovník, Liptovský Ján, Porúbka a v obci Hôrky. V meste Žilina na vodnom toku Bytčický potok došlo k vyliatiu vody z koryta a zaplaveniu územia v lokalite ulice Na stanicu, zaplaveniu pozemkov rodinných domov a mestských komunikácií.uviedol SVP.Tretí SPA je vyhlásený tiež v obci Držkovce, v obci Ratková, Neporadza, Gemerská Ves a v obci Kameňany. Druhý SPA platí v obci Dobrá Niva na vodných tokoch Cesnakový potok, Hajtmanský potok, Studničný potok a Neresnica, v obci Plešivec a v meste Rimavská Sobota na vodnom toku Rimava v neupravenom úseku a jej prítokoch.Na vodných tokoch Hron, Ipeľ, Slaná a Rimava prevláda výrazný vzostup vodných hladín a na strednom a dolnom Ipli mierny vzostup. V utorok vo večerných hodinách bol zaznamenaný prudký nárast hladiny vodného toku Slatina. Obec Zvolenská Slatina večer vyhlásila III. SPA. Vodný tok sa vylial z koryta v intraviláne obce na poľnohospodársku pôdu. Došlo aj k zaplaveniu rodinných domov.Výdatné zrážky vo forme dažďa zaznamenali do stredajšieho rána v priebehu uplynulých 24 hodín opätovne na celom území východného Slovenska.informoval TASR hovorca Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) Ivan Garčár.V dôsledku výdatných zrážok za uplynulé dva dni došlo k výrazným vzostupom vodných hladín takmer na všetkých tokoch východného Slovenska, najmä v povodí Hornádu a Hnilca.informoval Garčár o hydrologickej situácii k 8.00 h.Aktuálne sú platné hydrologické výstrahy prvého až tretieho stupňa na povodeň z trvalého dažďa. Výstrahy tretieho stupňa sú platné pre okresy Spišská Nova Ves, Gelnica a Košice-okolie (Hornád).Vzhľadom na predpokladanú meteorologickú situáciu očakáva SHMÚ v dolných častiach tokov ešte vzostup, na ostatných tokoch východného Slovenska ustálenosť až mierny pokles vodných hladín.Obec Zvolenská Slatina vo Zvolenskom okrese vyhlásila 3. stupeň povodňovej aktivity (SPA). Pre TASR to v stredu ráno potvrdil hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák.Vodný tok rieky Slatina sa vylial z koryta na poľnohospodársku pôdu. Pre vysokú hladinu vodného toku Slatina sa zdvihla aj hladina toku Rybný potok, čo spôsobilo vyliatie vôd cez brehové čiary a zaplavilo rodinné domy.Ako dodal, v utorok večer sa vo Zvolenskej Slatine vylial aj Slatinský potok. Druhý stupeň povodňovej aktivity vyhlásili v obci Dobrá Niva v okrese Zvolen na vodných tokoch Cesnakový potok, Hajtmanský potok, Studničný potok a Neresnica.“ dodal hovorca s tým, že ich priaznivá situácia je v povodí Hrona, Slatiny a Slanej ovplyvnená aj manipuláciami na vodných stavbách.V utorok večer vodohospodári zaznamenali prudký nárast hladiny vodného toku Slatina na prítoku do vodnej nádrže Môťová vo Zvolene, kde od 23.00 h pretrváva 3. SPA. Na odtoku z vodnej stavby Môťová je 1. SPA.ukončil Bocák.Na väčšine územia Slovenska dosiahli hladiny vodných tokov rôzne stupne povodňovej aktivity. Výstraha tretieho stupňa pred povodňami platí na Slovensku aktuálne pre desať okresov. Týka sa to okresov Trnava, Turčianske Teplice, Rajčanka Žilina, Prievidza, Zvolen, Revúca, Rožňava, Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice okolie – Hornád. S výdatnejšími zrážkami na celom Slovensku treba počítať aj počas stredy, upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav.Hasiči v Prešovskom kraji od utorka (13. 10.) do stredy 9.00 h absolvovali v súvislosti s počasím 26 výjazdov.Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove Miroslava Knišová, hasiči z Kežmarku a Spišskej Starej Vsi mali osem výjazdov, z Popradu štyri, zo Starej Ľubovne päť, z Prešova a Lipian štyri, z Hanušoviec nad Topľou štyri a hasiči z Medzilaboriec absolvovali jeden výjazd."Išlo najmä o čerpanie vody z pivníc rodinných domov, odstraňovanie spadnutých stromov a nánosov bahna z miestnych komunikácií, ako aj monitoring situácie pri hroziacom vybrežení sa miestnych potokov," spresnila Knišová.Celkovo zasahovalo 60 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru s 21 kusmi hasičskej techniky a 43 členov dobrovoľných hasičských zborov obcí zo Spišského Štiavnika, Kravan, Ždiaru, Hranovnice, Spišského Bytrého, Prešova, Liptovskej Tepličky, Lipan, Spišskej Soboty, Hozelca, Ľubice a Kendíc so 14 kusmi hasičskej techniky.Na horských priechodoch Fačkovské sedlo pri Kľačne a Homôlka pri Valaskej Belej na hornej Nitre do stredajšieho rána snežilo. Cesty sú zjazdné, polícia vyzýva vodičov na zvýšenú opatrnosť, informoval trenčiansky krajský policajný hovorca Pavol Kudlička.upozornil Kudlička.Predísť nehodám v takýchto podmienkach podľa neho možno najmä použitím zimných pneumatík, ale aj znížením rýchlosti a zvýšením vzdialenosti medzi vozidlami.dodal.Po Orave, Kysuciach a Liptove sa prvý sneh v stredu objavil aj v Kremnických vrchoch. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici na sociálnej sieti vodičov varovalo nielen pred snežením, ale aj mrazom.vyzvala polícia. Snehová pokrývka sa do stredajšieho rána objavila v Kremnických Baniach, Krahuliach aj na Skalke.Prvý tohtoročný sneh napadol v utorok v Žilinskom kraji, cestári ho museli odstraňovať najmä na horských priechodoch. Slovenský hydrometeorologický ústav navyše informoval o súvislej snehovej pokrývke v pohorí Malá Fatra.Slovenskí hasiči zasahovali za uplynulých 24 hodín v súvislosti s intenzívnym dažďom celkovo 175-krát. Situácia bola vážna najmä na východe a severe krajiny. Informovala o tom Katarína Križanová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ).Najviac práce mali v Košickom kraji, kde boli privolaní k 41 udalostiam. Nasleduje Žilinský kraj s 33 a Prešovský kraj s 26 zásahmi. V Banskobystrickom kraji potrebovali pomoc hasičov pre nepriaznivé počasie 23-krát, v Trenčianskom kraji 18-krát a v Bratislavskom kraji 17-krát. V Trnavskom kraji zasahovali hasiči desaťkrát a v Nitrianskom kraji zaevidovali sedem výjazdov.priblížila Križanová s tým, že v niekoľkých prípadoch stavali protipovodňové bariéry a zasahovali pri vybrežených riekach a potokoch.doplnila Križanová.V súvislosti so zhoršenou poveternostnou situáciou zasahovali počas utorka (13. 10.) príslušníci Hasičského a záchranného zboru SR (HaZZ) v Trnavskom kraji osemkrát. V dvoch prípadoch išlo podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva HaZZ v Trnave Márie Zaťkovej o odčerpávanie vody a zostatok boli zásahy pri spadnutých stromoch na cesty, ktoré boli v dôsledku prekážok neprejazdné.doplnila hovorkyňa.Hladina vodného toku Bodva v Medzeve v okrese Košice-okolie začala v stredu ráno klesať. Pre TASR to uviedol primátor Matej Smorada s tým, že uplynulú noc evakuovali 11 obyvateľov a ďalší traja opustili svoje domy. Okrem Kováčskej ulice evidujú problémy aj na Štóskej.Mesto v noci z utorka (13. 10.) na stredu realizovalo viaceré protipovodňové opatrenia. „spresnil Smorada.Aj keď hladina vody začala klesať o 5.30 h, podľa jeho slov stále prší. Preto plánujú zavrecovať ďalších 45 až 50 ton piesku.Spolu 20 výjazdov v súvislosti s povodňami evidujú hasiči za uplynulú noc v Košickom kraji. V stredu ráno v Kostoľanoch nad Hornádom v okrese Košice-okolie pomáhali aj s evakuáciou obyvateľov. Pre TASR to povedal operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a Záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach.Väčšinu výjazdov tvorilo odčerpávanie vody, a to prevažne v Košiciach a okolí či na Spiši. Niektoré zásahy realizovali aj dobrovoľní hasiči. „spresnil.V Kostoľanoch nad Hornádom pomáhali hasiči s evakuáciou. „“ dodal.Ako pre TASR spresnil starosta obce Anton Medvec, išlo o chatovú oblasť v južnej časti katastra. V dedine podľa neho zatiaľ nie je vážna situácia.“ dodal.Hladina rieky Hornád v katastri obce Hranovnica v okrese Poprad v stredu ráno mierne klesla. Pre TASR to potvrdil starosta Hranovnice Vladimír Horváth s tým, že v obci naďalej platí tretí stupeň povodňovej aktivity.Ako ďalej priblížil starosta, obec robí viaceré opatrenia, aby zabránili prietoku vody do záhrad, keďže Hornád sa stále vylieva. Päť až šesť rodinných domov má podľa jeho slov zaplavené dvory. Problémom je aj zaplavená cesta, ktorá vedie k chatkám v miestnej časti Dubina.