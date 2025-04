Hasiči: V krízovej situácii s deťmi je potrebné ukázať empatiu

Bratislava 26. apríla (TASR) - V krízovej situácii, kde sú prítomné aj deti, je potrebné zachovať pokoj, ukázať empatiu a pochopenie. Taktiež pomôže aj fyzický kontakt s dieťaťom. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) to uviedol na sociálnej sieti.



„Vaše dieťa bude reagovať na vaše emócie, preto je dôležité, aby ste zostali pokojní a rozvážni. Pokúste sa zhlboka dýchať a udržiavať si kontrolu nad svojimi reakciami,“ odporúča HaZZ. Ďalej tvrdí, že dieťaťu treba ukázať, že jeho strachu a obavám dospelí rozumejú. Mali by mu pomôcť, aby sa cítilo pochopené a v bezpečí.



Ak je to možné, hasičský zbor radí dieťa objať alebo ho držať za ruku. „Fyzický kontakt môže byť veľmi upokojujúci a dodá dieťaťu pocit istoty,“ doplnil.



Na upokojenie dieťaťa je potrebné zvoliť jednoduché a jasné slová. Používať by sa podľa hasičov mali jednoduché a zrozumiteľné výrazy, ktoré dieťa ľahko pochopí. Komunikácia by mala byť stručná a priamočiara.



V krízovej situácii ďalej odporúča používať upokojujúce frázy. „Povedzte niečo, čo dieťa upokojí a dodá mu pocit istoty. Zamerajte sa na pozitívne a ubezpečujúce slová,“ priblížil HaZZ s tým, že napríklad možno povedať: „Hasiči prichádzajú a pomôžu nám.“



Pokračujú, že deťom treba vysvetliť, čo sa deje a čo sa bude diať ďalej. Transparentnosť a informovanosť pomáhajú znížiť strach a neistotu, uviedol zbor.



Zároveň informoval, že pri dopravných nehodách či krízových situáciách, kde sú prítomné deti, pomáhajú aj plyšové hračky od hasičov. „Ich úlohou je pomôcť deťom prekonať stres a strach, odvrátiť pozornosť od náročných momentov a priniesť aspoň trochu pokoja v ťažkých chvíľach,“ vysvetlil HaZZ.