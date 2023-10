VIDEO: Východné Slovensko sa spamätáva zo zemetrasenia, rátajú škody

Hasiči v Prešovskom kraji mali po zemetrasení sedem výjazdov

Na snímke vchod do bytového domu na Levočskej ulici v Prešove, 10. októbra 2023. Foto: TASR Veronika Mihaliková

Na snímke škody po zemetrasení v obci Baškovce v okrese Humenné v utorok 10. októbra 2023. Foto: TASR Roman Hanc

Dňa 9. októbra 2023 o 23:12 hod. bolo následkom zemetrasenia ohlásené podozrenie prasknutia nosných častí bytového domu na Levočskej ulici číslo 27-29 v meste Prešov. Po prieskume statik zhodnotil stav, že nehrozí bytovke žiadne ohrozenie. Praskliny boli len v pivničných priestoroch, nie v bytových jednotkách. Zemetrasenie, ktoré v pondelok večer zasiahlo východné Slovensko, malo mať silu 4,9 lokálneho magnitúda. Bolo v hĺbke 17,8 kilometra. Epicentrum sa malo nachádzať v katastri obce Ďapalovce v okrese Vranov nad Topľou. Na snímke bočná strana bytovky v Prešove, 10. októbra 2023. Foto: TASR Veronika Mihaliková

Bratislava 10. októbra (TASR/TERAZ.sk) - Mimoriadne situácie z dôvodu poškodenia domov počas zemetrasenia vyhlásili v troch obciach. Ide o Holčíkovce a Ďapalovce v okrese Vranov nad Topľou a Kolbovce v okrese Stropkov. Výška škôd nie je zatiaľ vyčíslená. Zranenia nie sú nahlásené. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR.priblížil rezort. Obidve jadrové elektrárne na území Slovenska sú v poriadku a fungujú v bežnom režime.Zemetrasenie, ktoré v pondelok (9. 10.) večer zasiahlo východ Slovenska, malo mať silu 4,9 lokálneho magnitúda. Otrasy bolo cítiť na viacerých miestach v Prešovskom a Košickom kraji. Zasahovali viaceré zložky rezortu vnútra - hasiči, policajti, sekcia krízového riadenia MV SR, odbory krízového riadenia okresných úradov a koordinačných stredísk integrovaného záchranného systému, ktoré evidujú zvýšený počet volaní na číslo tiesňového volania 112. V Prešovskom kraji evidujú sedem výjazdov hasičov.Celkovo sedem výjazdov mali hasiči v Prešovskom kraji v súvislosti so zemetrasením, ku ktorému došlo v pondelok (9. 10.) večer na východe Slovenska. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove Miroslava Knišová.Hasiči z Prešova mali tri výjazdy, z Holčíkoviec dva a po jednom zo Svidníka a Medzilaboriec. Celkom zasahovalo 29 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru s 11 kusmi hasičskej techniky.uviedla Knišová s tým, že obyvatelia bytového domu sa tak vrátili do svojich bytov. V dôsledku úniku plynu nedošlo k zraneniu osôb.Ako ďalej povedala, o 22.29 h boli hasiči a polícia požiadaní o súčinnosť do obce Ďapalovce v okrese Vranov nad Topľou, kde došlo následkom zemetrasenia k poškodeniu rodinných domov. Starostom obce bola v čase o 21.30 h vyhlásená mimoriadna situácia," priblížila Knišová.Na mieste zasahovali hasiči z Holčíkoviec a deviati členovia DHZO z Ďapaloviec a Soli, ktorí vykonávali prieskum a monitorovali okolie.povedala Knišová.Následkom zemetrasenia bolo o 23.12 h ohlásené podozrenie prasknutia nosných častí bytového domu na Levočskej ulici číslo 27 až 29 v Prešove. Hasiči z Prešova vykonali prieskum a monitorovali okolie.dodala Knišová.Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jany Matis Libovej, v spojitosti s pondelkovým zemetrasením v Košickom kraji neboli zaznamenané žiadne výjazdy.V mestách Banská Bystrica a Brezno neevidujú po pondelňajšom (9. 10.) zemetrasení na východe Slovenska žiadne škody. Poškodenie či výpadky elektriny nezaznamenala ani spoločnosť Stredoslovenská distribučná (SSD). Samosprávy a SSD to pre TASR uviedli v reakcii na hlásenia prejavov zemetrasenia v Banskobystrickom kraji na sociálnych sieťach.skonštatovala pre TASR hovorkyňa primátora Banskej Bystrice Zdenka Marhefková. Problémy neevidujú ani v Brezne a blízkom okolí.poznamenala referentka na úseku masmediálnej komunikácie mesta Ivana Malčeková. Hovorca SSD Miroslav Gejdoš pre TASR uviedol, že v súvislosti so zemetrasením na strednom Slovensku na distribučnej sústave nezaznamenali nič mimoriadne.Východoslovenská distribučná (VSD) nezaznamenala rozsiahlejšie poškodenie elektroenergetických zariadení vplyvom pondelkového (9. 10.) zemetrasenia. Celkovo došlo k ôsmim poruchám, a to len na úrovni nízkeho napätia. Dotklo sa to obyvateľov niektorých obcí v okresoch Vranov nad Topľou, Humenné a Stropkov. Pre TASR to povedala hovorkyňa VSD Andrea Forbergerová s tým, že pri doterajších kontrolách zistili aj posunutie transformátorov.uviedla s tým, že v obciach Soľ, Benkovce, Holčíkovce a Rafajovce v okrese Vranov nad Topľou, ako aj v Jankovciach a Víťazovciach v Humenskom okrese boli bez elektriny len jednotlivci. Ako spresnila, k skratom na elektrickom vedení došlo po tom, ako zemetrasenie rozkývalo vodiče.dodala.Pracovníci VSD zároveň kontrolujú stav vedení, aby prípadné ďalšie poškodenia, ktoré sa zatiaľ neprejavili výpadkom, mohli odstrániť. Nateraz zistili posunutie dvoch transformátorov na trafostaniciach, ktoré do pôvodného stavu uvedú pomocou žeriavu.Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OSZZS) eviduje v súvislosti so zemetrasením zvýšený počet hovorov na tiesňovú linku v Košickom a Prešovskom kraji. Dvoch pacientov transportovali do nemocnice v Humennom. Informovalo o tom na sociálnej sieti.priblížili záchranári.V meste Humenné spôsobilo zemetrasenie v pondelok (9. 10.) večer haváriu na teplovodnom potrubí. Nutná tak bola odstávka teplej vody pre lokality Sídlisko I, Mierová a Sládkovičova ulica. Informovalo o tom mesto na svojej webstránke." uviedla samaspráva.Podľa konateľa HES, s. r. o., Humenné Martina Lichmana bolo potrebné v prvom rade počas noci vypustiť vodu z potrubia a systém odstaviť.informoval.Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) doteraz nezaznamenal žiadne poškodenia vodných stavieb (VS) v súvislosti so zemetrasením, ktoré zasiahlo východné Slovensko v pondelok (9. 10.) večer. Pre TASR to potvrdil hovorca vodohospodárov Marián Bocák s tým, že pracovníci SVP od skorého rána meraním na VS preverujú, či seizmická aktivita nezapríčinila nejaké deformácie, prípadne poruchy, ktoré by ohrozili ich bezpečnosť.Pripomenul, že v rámci VS I. kategórie, ako sú Starina, Domaša, Zemplínska Šírava a Ružín, každé dva týždne vykonávajú merania, ktorými zisťujú bezpečnosť, stabilitu a prevádzkyschopnosť VS.uviedol Bocák.Žiadne narušenia VS na východe Slovenska neboli zaznamenané ani automatickým systémom varovania a obyvateľstva. Poškodenia sa doposiaľ nepreukázali ani počas vizuálnej prehliadky, ktorú pracovníci SVP vykonávali od pondelkových večerných hodín.