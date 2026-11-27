< sekcia Slovensko
Hasiči v súvislosti s počasím apelujú na bezpečnú jazdu za volantom
Sneženie, nízke teploty a poľadovica môžu výrazne zmeniť podmienky na cestách.
Autor TASR
Bratislava 27. novembra (TASR) - Sneženie, nízke teploty a poľadovica môžu výrazne zmeniť podmienky na cestách. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) preto apeluje na vodičov, aby sa za volantom neponáhľali a nepreceňovali svoje schopnosti ani možnosti svojho auta. Hasiči o tom informujú na sociálnej sieti.
„Spomaľte a rýchlosť prispôsobte stavu vozovky. Ani povolená maximálna rýchlosť nemusí byť vždy bezpečná. Nechávajte si väčší odstup od vozidla pred vami. Na snehu a ľade potrebujete na zastavenie oveľa viac priestoru. Brzdite plynulo a vyhýbajte sa náhlym zmenám smeru jazdy,“ odporúča HaZZ.
Vodičom tiež radí pred odchodom si dôkladne očistiť auto od snehu a ľadu vrátane strechy, svetiel a všetkých okien a skontrolovať stav zimných pneumatík, stieračov a ostrekovačov. Pred dlhšou cestou odporúča overiť si dopravnú situáciu a vyhradiť si dostatok času.
„Na ceste nie ste sami. Myslite aj na ostatných vodičov a neriskujte zbytočne. Radšej príďte o pár minút neskôr, než vôbec,“ dodali hasiči.
„Spomaľte a rýchlosť prispôsobte stavu vozovky. Ani povolená maximálna rýchlosť nemusí byť vždy bezpečná. Nechávajte si väčší odstup od vozidla pred vami. Na snehu a ľade potrebujete na zastavenie oveľa viac priestoru. Brzdite plynulo a vyhýbajte sa náhlym zmenám smeru jazdy,“ odporúča HaZZ.
Vodičom tiež radí pred odchodom si dôkladne očistiť auto od snehu a ľadu vrátane strechy, svetiel a všetkých okien a skontrolovať stav zimných pneumatík, stieračov a ostrekovačov. Pred dlhšou cestou odporúča overiť si dopravnú situáciu a vyhradiť si dostatok času.
„Na ceste nie ste sami. Myslite aj na ostatných vodičov a neriskujte zbytočne. Radšej príďte o pár minút neskôr, než vôbec,“ dodali hasiči.