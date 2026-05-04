Hasiči minulý týždeň zasahovali 800-krát, pre požiare 427-krát

Bratislava 4. mája (TASR) - Hasiči minulý týždeň zasahovali spolu 800-krát, najčastejšie pre požiare (427-krát), pri ktorých najviac pomáhali v Košickom kraji (82-krát). Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.
Druhý najčastejší dôvod hasičských zásahov bol pre technickú pomoc (201-krát), z toho najviac v Prešovskom kraji (39-krát). V 145 prípadoch asistovali hasiči pri dopravných nehodách, najviac v Žilinskom kraji (27-krát). Pre nebezpečné látky zasahovali hasiči 27-krát, najviac v Trenčianskom kraji (8-krát).
Hasiči v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 114-krát
Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 114-krát. Päťdesiatjeden zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline.
Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň poskytovali aj technickú pomoc, a to 28-krát. Zasahovali pri 27 dopravných nehodách a päť zásahov sa týkalo nebezpečných látok. Absolvovali takisto tri cvičenia.
