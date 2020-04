Hasiči vykonávali testovanie osôb na viacerých miestach

Na snímke hasiči odoberajúci vzorky. Foto: Facebook

Bratislava 11. apríla (TASR) - Hasiči aj v sobotu vykonávali testovanie osôb s podozrením na ochorenie COVID-19 na viacerých miestach. TASR o tom informovala Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ)."Hasiči z Prešova začali s odbermi v ranných hodinách v KLÚ Družba v Bardejove, potom sa presunuli do Tatranskej Lomnice," priblížila Farkasová s tým, že všetky odobraté vzorky zaviezli na Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) do Košíc.Posádka trnavskej hasičskej záchrannej služby odoberala vzorky v hoteli Granit v Piešťanoch a na Strednej odbornej škole Policajného zboru v Pezinku. Nitrianski hasiči začali s odbermi v Školiacom a rekreačnom zariadení Finančnej správy vo Veľkom Mederi, popoludní sa presunuli do karanténneho zariadenia Gabčíkovo.V Bratislave odobrala posádka HZS z Radlinského ulice vzorky osobám s podozrením na nový koronavírus v Inštitúte pre verejnú správu (IVS) v Dúbravke.doplnila Farkasová.