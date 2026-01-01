< sekcia Slovensko
Hasiči zasahovali počas Silvestra 168-krát, k požiarom išli 111-krát
Zábavná pyrotechnika spôsobila najmä požiare kontajnerov a smetných košov.
Autor TASR
Bratislava 1. januára (TASR) - Hasiči na Slovensku zasahovali počas Silvestra 168-krát, k požiarom boli vyslaní 111-krát. Oproti predošlému roku mali o 15 výjazdov viac. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.
„K požiarom sme boli vyslaní 111-krát, z toho najviac požiarov bolo v Košickom (24) a v Bratislavskom kraji (23), technickú pomoc sme poskytovali 31-krát, 23-krát sme zasahovali pri dopravnej nehode a trikrát pri udalostiach súvisiacich s nebezpečnými látkami,“ spresnil HaZZ.
Objasnil, že zábavná pyrotechnika spôsobila najmä požiare kontajnerov a smetných košov. „Museli sme zasahovať aj pri požiaroch rodinných domov, chát, požiaroch v bytových domoch, garážach či porastov,“ uviedli hasiči.
