BÚRKY ZASIAHLI SLOVENSKO, hasiči zasahujú na viacerých miestach

Na snímke odpratávanie vody a bahna zo zaplavenej ulice v obci Ratnovce po búrke a silnom daždi, 27. júla 2019. Foto: TASR - Martin Palkovič

V Kátlovciach je vyhlásený mimoriadny stav, voda zatopila domy

Situácia v Žilinskom kraji v súvislosti s dažďom je nateraz pokojná

Počet výjazdov hasičov pre búrky sa zvýšil na 60

Bratislava 27. júla (TASR) - Hasiči majú v posledných dvoch hodinách viac výjazdov k udalostiam spôsobených lokálnymi búrkami. Najviac, 16, takýchto prípadov evidujú hasiči v Trnavskom kraji, kde zasahujú najčastejšie v okresoch Trnava a Piešťany. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru Zuzana Farkasová.V Bratislavskom kraji, najmä v hlavnom meste, pomáhajú hasiči na siedmich miestach. V Nitrianskom kraji zasahujú pri štyroch udalostiach, v Banskobystrickom a Žilinskom kraji pomáhajú pri jednej.Z celkového počtu 29 udalostí zasahujú hasiči v ôsmich prípadoch pri popadaných stromoch a na 21 miestach odčerpávajú vodu zo zatopených rodinných domov, pivníc a cestných komunikácií.Približne 50 výjazdov súvisiacich s počasím absolvovali doteraz hasiči v Trnavskom kraji. Odčerpávajú vodu zo zatopených domov a pivníc, komunikácií, zasahujú pri popadaných stromoch na cestách. Krátko po 10.30 hodine bola v dôsledku nepriaznivého počasia prerušená železničná doprava medzi Trnavou a Bolerázom, obnoviť sa ju podarilo po 12.00 hodine.Podľa informácie hovorkyne Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave Júlie Kedrovej je v súčasnosti najhoršia situácia v obci Kátlovce v okrese Trnava, kde je vyhlásený mimoriadny stav.uviedla Kedrová. Povodňovú situáciu riešili hasiči v obci Cífer v okrese Trnava, situácia by už mala byť stabilizovaná. Vytopené domy zachraňujú hasiči aj v obci Zlaté Klasy v okrese Dunajská Streda.Hasiči v Žilinskom kraji zatiaľ nezaznamenali zvýšený počet výjazdov v súvislosti so sobotňajšími dažďovými prehánkami. Pre TASR to povedal žilinský krajský riaditeľ Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Jaroslav Kapusniak s tým, že situácia v kraji je nateraz pokojná.doplnil.V súvislosti s lokálnymi búrkami pomáhajú hasiči na 29 miestach na Slovensku. Podľa Zuzany Farkasovej z Prezídia HaZZ najviac prípadov, 16, evidujú v Trnavskom kraji.Hasiči v sobotu zaznamenali nárast výjazdov k technickým udalostiam, spôsobených lokálnymi búrkami. Za posledných päť hodín boli vyslaní na 60 miest.informuje hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru Zuzana Farkasová.Najčastejšie bola pomoc hasičov potrebná v Trnavskom kraji, kde pomáhali v 33 prípadoch. V Bratislavskom kraji zasahovali na 18 miestach, v hlavnom meste najmä v mestských častiach Ružinov a Staré Mesto. V Nitrianskom kraji hasiči zasahovali pri ôsmich udalostiach, v Banskobystrickom, Košickom a Žilinskom kraji pomáhali jedenkrát.Z celkového počtu 60 výjazdov hasiči podľa Farkasovej 44-krát odčerpávali vodu zo zatopených priestorov a cestných komunikácií a 16-krát odstraňovali popadané stromy.