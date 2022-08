Hasičom sa podaril výsadok do nedostupného terénu v Českom Švajčiarsku

Bratislava 11. augusta (TASR) - Slovenským hasičom sa v stredu (10. 8.) podaril výsadok z vrtuľníka do nedostupného terénu v Českom Švajčiarsku. Bol nevyhnutný na doplnenie hadíc a čerpadla, ktoré na hrebeň nebolo možné priviezť kolesovou technikou a ručné vynášanie by bolo náročné. TASR o tom informovalo oddelenie komunikačné a vnútorných záležitostí Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ).



"Pri prvom výsadku sa z vrtuľníka Leteckého útvaru Ministerstva vnútra (MV) SR z výšky 40 metrov zlanili dvaja hasiči, pri ďalších dvoch vrtuľník na miesto zložil potrebný materiál. Vďaka doplneniu ďalších hadíc a čerpadla mohli zasahujúci hasiči na hrebeni vytvoriť posilové vedenie a zefektívniť tak likvidačné práce," priblížili hasiči.



Situácia v Českom Švajčiarsku je podľa slov HaZZ každým dňom lepšia, hasiči majú požiar pod kontrolou a v najbližších dňoch by malo dôjsť k jeho likvidácii. "Príslušníci z modulu leteckého hasenia požiarov sa na Slovensko definitívne vrátia v sobotu (13. 8.)," dodalo HaZZ.