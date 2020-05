Hasičov zo Zvolena a MsP v B. Bystrici zamestnal srnček, kačky i had

Zvolen/Banská Bystrica 9. mája (TASR) – Vysilený srnček si prišiel pre pomoc priamo na hasičskú stanicu vo Zvolene. Hasiči ho našli v piatok (8. 5.), zatúlal sa tam počas noci a po vlastných už nedokázal odísť. Informovali o tom na sociálnej sieti s tým, že na pomoc privolali poľovníkov, ktorí zviera previezli do obory v revíri. Po zotavení pôjde späť do voľnej prírody.



O netradičné zásahy mali v posledných dňoch postarané aj príslušníci Mestskej polície (MsP) v Banskej Bystrici a zverejnili ich na sociálnej sieti. Okrem sprievodu kačke s 13 kačiatkami, ktorá sa v meste pod Urpínom cez frekventovaný úsek cesty snažila dostať do rieky a za pomoc si príslušníci MsP vyslúžili potlesk od ľudí, riešili aj hada, roj včiel a zaseknuté mačiatko.



"S kurióznou situáciou sa na konci apríla stretli kolegovia, ktorých upozornili občania na hada. Nachádzal sa na parkovisku v Kapitulskej ulici. Odchytili ho a vypustili do bezpečia," uvádza MsP.



Včelí roj ich zasa zamestnal začiatkom mája v mestskom parku. Na odchyt privolali včelára. Krátko na to, MsP volali ľudia zo sídliska Sásová k mačiatku, ktoré sa zaseklo medzi betónom na Sitnianskej ulici. Zachránené zvieratko si prevzalo miestne združenie Bystrická Mačačáreň. Aj za tento netradičný zásah si mestskí policajti vyslúžili vďaku.