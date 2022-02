Hatráková nemá podporu SaS pri kandidatúre na komisárku pre deti

Bratislava 1. februára (TASR) - Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Katarína Hatráková (OĽANO) nemá pri kandidatúre na komisárku pre deti v žiadnom prípade podporu poslaneckého klubu SaS. Pre TASR to uviedol hovorca strany Ondrej Šprlák. Postoje Hatrákovej v liste poslancom Národnej rady (NR) SR kritizujú predstavitelia viacerých organizácií pôsobiacich v oblasti duševného zdravia a práce s deťmi. Tvrdia, že jej vyjadrenia sú problematické a mali by ich zvážiť pri rozhodovaní. Poslanci majú voliť komisárku ešte na februárovej schôdzi.



"K medializovaným informáciám si poslankyňu ešte pozveme na klub," reagoval Šprlák na list. Hatrákovej vyjadrenia a postoje podľa signatárov listu vzbudzujú u odbornej a laickej verejnosti vážne obavy, či bude skutočne vždy prihliadať na najlepší záujem detí a v tomto zmysle zo svojej pozície aj konať.



Dodali, že kandidátka namiesto nulovej tolerancie násilia pripúšťa určitú mieru telesných trestov voči deťom za niektorých okolností. Pod list adresovaný poslancom sa podpísali predstavitelia Ligy za duševné zdravie SR, Linky detskej istoty, Únie materských centier a ďalších organizácií, ako aj psychológovia i psychoterapeuti.



Voľba komisárky pre deti sa má konať 17. februára. Okrem Hatrákovej kandiduje Mária Vargová. Poslanci sa pokúšali zvoliť komisára pre deti už v decembri 2021, no vtedy nebola voľba úspešná. Vargová a Hatráková kandidovali už vtedy.