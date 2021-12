Hatráková poprela nahliadnutie do spisu konkrétnych detí cez prieskum

Bratislava 2. decembra (TASR) – Poslankyňa OĽANO Katarína Hatráková počas štvrtkového ľudskoprávneho parlamentného výboru poprela pravdivosť medializovaných informácií o tom, že pod zámienkou poslaneckého prieskumu si vyžiadala spis detí v prípade, do ktorého je osobne zaangažovaná ako psychologička. S informáciou prišli Hospodárske noviny. Hatráková považuje zverejnenie článku za účelové, bude od novín žiadať ospravedlnenie a opravu.povedala s tým, že si uvedomuje, že toto ako poslankyňa robiť nesmie. Tvrdí, že podnety od občanov si zoradila do tematických celkov, o ktoré sa potom následne zaujímala na jednotlivých úradoch práce vo viacerých mestách na Slovensku.Na otázku poslancov o jednom konkrétnom prípade, o ktorý sa mala zaujímať, odpovedala, že konflikt záujmov v tom nevidí. V tejto oblasti totiž pôsobí podľa svojich slov dlhodobo a konzultácie viedla už s mnohými ľuďmi, ktorých však nepovažuje za svojich klientov spred svojho poslaneckého pôsobenia, keďže im neposkytovala poradenskú činnosť, ale iba konzultácie.povedala s tým, že tento systém nefunguje. Zaujímala sa preto o to, ako a kde to nefunguje.obhajovala sa Hatráková.Jej poslanecký kolega z OĽANO Jozef Pročko vyzdvihol, že to vníma ako dehonestáciou Hatrákovej pred štvrtkovou voľbou komisárky pre deti. Jej poslanecký klub ju totiž podporuje pri uchádzaní sa o tento post.