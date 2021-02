Remišovej limuzína havarovala

Bratislava 10. februára (TASR) - V stredu popoludní havarovala na Pražskej ulici v Bratislave vládna limuzína, ktorá je pridelená ministerke investícií Veronike Remišovej (Za ľudí). TASR to potvrdil hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Petar Lazarov. Vo vozidle sa nachádzal len vodič, ktorého na mieste ošetrili záchranári. Presné príčiny a okolnosti nehody sa podľa bratislavských policajtov vyšetrujú.



"Presné príčiny a okolnosti tejto nehody vyšetrujú bratislavskí dopravní policajti," uviedol pre TASR bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff. Lazarov potvrdil, že havarovalo vozidlo Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV.



Remišová v aute nebola, keďže celý deň bola na rokovaní vlády. Pre TASR to uviedol hovorca Remišovej rezortu Michal Dyttert. "Jej hlavným záujmom je zistiť, ako sa má vodič a či je v poriadku," skonštatoval.



Hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Alena Krčová pre TASR uviedla, že záchranári ošetrili na mieste jedného muža, ktorý po ošetrení odmietol prevoz do nemocnice.



Ako prvý o autonehode informoval portál noviny.sk.