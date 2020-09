Ak na lodi Bohemia horí, hasiči dokážu zasiahnuť do desiatich minút

Holčíkovce 8. septembra (TASR) – Ak by na výletnej lodi Bohemia, ktorá toto leto zažila na Domaši svoju prvú sezónu, horelo, hasiči z Holčíkoviec vedia byť na vodnej hladine do desiatich minút od nahlásenia požiaru. Pre TASR to v utorok povedal vedúci operatívno-technického oddelenia Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove Peter Kovalík počas taktického cvičenia hasičov na vodnej nádrži Veľká Domaša v rekreačnom stredisku Eva pri obci Holčíkovce v okrese Vranov nad Topľou.



„Dnes sme si namodelovali asi to najhoršie, čo existuje, ale čo verím, že sa nikdy nestane, a to je požiar na lodi so zranenými osobami plus evakuácia ľudí, ktorí z tejto lode vyskočili. Precvičované činnosti sú záchrana osôb z vodnej hladiny, záchrana osôb z plavidla, likvidácia požiaru na lodi a evakuácia zranenej osoby z lode," priblížil účel cvičenia Kovalík, pričom poukázal na skutočnosť, že výletná loď Bohemia s kapacitou približne 160 osôb je na Domaši novým prvkom a hasiči sú tou záchrannou zložkou, ktorá disponuje člnovou technikou.



Potrebujú preto spoznať loď i svoje možnosti a schopnosti. Ako vysvetlil, problémom pri potenciálnom vypuknutí požiaru na lodi môže byť skutočnosť, že generátor, ktorým je loď poháňaná, môže byť vyradený z prevádzky a s ním i čerpadlá. „Musíme využiť improvizované prostriedky na to, ako by sme dokázali zasahovať," doplnil.



Na taktickom a odborno-metodickom cvičení sa okrem hasičov z okresov Vranov nad Topľou, Humenné, Prešov a Poprad v druhej polovici zúčastňuje aj letecká technika, zásahový vrtuľník, ktorý na Domašu priletel z Leteckej základne generálplukovníka Jána Ambruša v Prešove.