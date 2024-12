VIDEO: Hasiči: Dodržiavajte zásady manipulácie s ohňom a pyrotechnikou

Bratislava 16. decembra (TASR) - Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) apeluje na dodržiavanie základných princípov manipulácie s otvoreným ohňom, so zábavnou pyrotechnikou aj pri inštalácii či prevádzkovaní elektrických zariadení. Na väčšiu opatrnosť v tomto období vyzývajú aj policajti a záchranári. Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informovali prezident HaZZ Adrián Mifkovič, riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru Juraj Tlacháč a prezident Asociácie záchrannej zdravotnej služby Matej Polák.



"Otvorený oheň nenechávajte nikdy bez dozoru. Včera sme mali dva požiare adventných vencov v Bratislave v byte," uviedol Mifkovič s tým, že v prípade nutnosti otvoreného ohňa odporúča inštalovať sviečky na nehorľavú podložku. Pri elektrickom osvetlení odporúča pri odchode z domu vytiahnuť zásuvky, vypnúť nabíjačky, pokiaľ možno všetky elektrické zariadenia. "Nápor zariadení je v tomto čase enormný, takže tam môže dôjsť k preťaženiu siete a aj k zvýšenému prechodovému odporu a prísť k vzniku požiarov," podotkol.







Tlacháč apeloval na vodičov. Minuloročná štatistika podľa neho ukazuje, že priemerne cez sviatky dochádza k usmrteniu osoby pri každej 30. dopravnej nehode v porovnaní s celoročným priemerom, kde pri každej 44. nehode dochádza k usmrteniu osoby. Počas vianočných sviatkov bol podľa neho v minulom roku zaznamenaný alkohol u vinníka dopravnej nehody v 22 prípadoch. "Štatisticky je to pri každej siedmej dopravnej nehode, v priebehu roka je ten priemer pri každej deviatej dopravnej nehode," doplnil.



Ako podotkol Polák, najčastejšími problémami, s ktorými sa stretávajú záchranári u pacientov v tomto období, sú sťažené dýchanie či bolesti brucha. Tieto problémy sú podľa neho často spojené s prejedaním sa či nevhodnou kombináciou alkoholu a jedla. Počas sviatočných dní sa záchranári podľa Poláka často stretávajú aj so psychickými problémami ako depresia, úzkostné stavy či smútok.