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HaZZ: Dopravná nehoda môže v jedinom okamihu navždy zmeniť životy
Tretiu novembrovú nedeľu ako Svetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd vyhlásila Organizácia spojených národov.
Autor TASR
Bratislava 15. novembra (TASR) - Dopravná nehoda môže v jedinom okamihu navždy zmeniť životy mnohých ľudí. Za každou obeťou je niekto, kto bude druhým chýbať a ktorého smrť už navždy poznačí život rodiny, blízkych či známych. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) to uviedol na sociálnej sieti pri príležitosti nedeľného Svetového dňa pamiatky obetí dopravných nehôd.
Hasiči zároveň vyzvali všetkých účastníkov cestnej premávky, aby boli zodpovední a za volantom mysleli na bezpečnosť seba i ostatných. „Prispôsobme jazdu podmienkam na ceste, dodržiavajme bezpečnú vzdialenosť, venujme pozornosť vedeniu vozidla a odložme telefón,“ vyzvali s tým, že aj malé rozhodnutia môžu zabrániť vážnym následkom. „Žiadna ušetrená minúta nestojí za stratený ľudský život,“ zdôraznili.
Tretiu novembrovú nedeľu ako Svetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd vyhlásila Organizácia spojených národov.
Slovenská polícia pri príležitosti pietnej spomienky a výzve na minimalizáciu rizík spôsobujúcich nehody informovala, že od januára do konca októbra 2026 eviduje takmer 10.000 nehôd na slovenských cestách, ktoré si vyžiadali aj 217 obetí, vrátane detí.
Hasiči zároveň vyzvali všetkých účastníkov cestnej premávky, aby boli zodpovední a za volantom mysleli na bezpečnosť seba i ostatných. „Prispôsobme jazdu podmienkam na ceste, dodržiavajme bezpečnú vzdialenosť, venujme pozornosť vedeniu vozidla a odložme telefón,“ vyzvali s tým, že aj malé rozhodnutia môžu zabrániť vážnym následkom. „Žiadna ušetrená minúta nestojí za stratený ľudský život,“ zdôraznili.
Tretiu novembrovú nedeľu ako Svetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd vyhlásila Organizácia spojených národov.
Slovenská polícia pri príležitosti pietnej spomienky a výzve na minimalizáciu rizík spôsobujúcich nehody informovala, že od januára do konca októbra 2026 eviduje takmer 10.000 nehôd na slovenských cestách, ktoré si vyžiadali aj 217 obetí, vrátane detí.