HaZZ: Dotácie pre dobrovoľné hasičské zbory obce sa neznížia

Bratislava 28. marca (TASR) - Dotácie z rozpočtu ministerstva vnútra pre dobrovoľné hasičské zbory obce, ktoré po novom nemá poskytovať Dobrovoľná požiarna ochrana (DPO) SR, ale Hasičský a záchranný zbor (HaZZ), sa neznížia. Nedôjde ani k zníženiu počtu dobrovoľných hasičských jednotiek či zrušeniu DPO SR. Na tlačovej konferencii to deklaroval prezident HaZZ Pavol Mikulášek.



"Predpokladaný balík financií, ktorý bude poskytovaný pre občianske združenia v oblasti ochrany pred požiarmi, sa nemá zmenšiť," povedal Mikulášek. Tvrdí, že ak HaZZ odoberie administratívnu prácu týmto združeniam, tak im ostane viac financií na odborné hasičské témy, ako je práca s mládežou a verejnosťou či preventívne požiarne kontroly. "To je tá oblasť, ktorú potrebujeme rozvíjať," poznamenal. Skonštatoval, že hasičský zbor si prenesením tejto administratívy nebude nárokovať peniaze z dotácií ani zvýšenie personálu.







Mikulášek reagoval aj na tvrdenia prezidenta DPO SR Jozefa Smolinského o tom, že neboli akceptované ich námietky k novele zákona o ochrane pred požiarmi. "Domnievame sa, že došlo k nenaplneniu či nepochopeniu legislatívnych pravidiel. My sme ich akceptovali aj vtedy, keď už boli zaslané po termíne na pripomienkovanie," skonštatoval Mikulášek s tým, že pripomienky boli odporúčacie a netýkali sa priamo predmetu novely. "Z hľadiska akceptácie legislatívnych pravidiel nemohli byť zapracované," podotkol.



Návrh novely zákona o ochrane pred požiarmi upravujúcej aj ďalšie zákony schválila vláda. Na HaZZ majú zároveň prejsť aj kompetencie rozhodovať o zaraďovaní obecných hasičských zborov do kategórií. Navrhuje sa tiež rozšírenie okruhu žiadateľov o poskytnutie dotácie o občianske združenia pôsobiace v oblasti ochrany pred požiarmi.