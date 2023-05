HaZZ: Hasiči pomáhajúci v Taliansku sa presunuli do novej lokality

Bratislava 28. mája (TASR) - Slovenskí hasiči pomáhajúci v Taliansku s povodňami sa v sobotu poobede (27. 5.) presunuli do novej lokality pri obci Lavezzola. Je tam zatopená plocha o rozlohe približne 4,5 kilometra krát 2,5 kilometra. Odhadovaný cieľ na najbližšie dni je znížiť hladinu vody o 0,5 metra. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Katarína Križanová.



Počas soboty pokračoval slovenský modul spolu so slovinským v prečerpávaní vody v oblasti mesta Ravenna. "Na základe dohody veliteľa modulu a styčných dôstojníkov bolo rozhodnuté o zmene miesta nasadenia," priblížila Križanová. Doplnila, že počas nasadenia pri meste Ravenna odčerpali slovenskí hasiči 602.000 kubických metrov vody.



Nedávne záplavy v regióne Emilia-Romagna na severe Talianska spôsobili škody za vyše sedem miliárd eur. Slovensko vyslalo do Talianska 25 hasičov a dve veľkokapacitné čerpadlá, ktoré umožňujú spolu odčerpať 6000 kubických metrov vody za hodinu.