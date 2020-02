Hasiči dnes zasahovali z dôvodu silného vetra 34-krát

Bratislava 10. februára (TASR) – Hasiči z dôvodu silného vetra zasahovali v uplynulých hodinách na celom Slovensku 34-krát. TASR o tom informovala Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ).



"V súvislosti s poveternostnou situáciou nezaznamenali hasiči taký prudký nárast výjazdov, ako pôvodne očakávali. Za posledných 12 hodín museli v tejto súvislosti zasahovať na celom Slovensku 34-krát, z toho najčastejšie v Žilinskom, Košickom a Bratislavskom kraji. V ostatných krajoch je situácia pokojná, hasiči v každom z nich nezasahovali viac ako štyrikrát," uviedla Farkasová.



HaZZ tiež na sociálnej sieti odporučil, ako sa správať pri silnom vetre. Skôr než príde vietor, je potrebné zabezpečiť byt. "Pozatvárajte a zaistite okná a dvere, na záhrade, terase či balkóne upevnite predmety, ktoré by pod vplyvom vetra mohli spadnúť a ohroziť tým vás a okolie," uviedol HaZZ. Zvieratám žijúcim na dvore odporučil vytvoriť dočasné útočisko.



"Snažte sa zdržiavať v bezpečných objektoch, obmedzte šoférovanie, prechádzky v lese, vyhýbajte sa skrýšam pod stromami či nestabilnými prístreškami a budovami," radia hasiči. V žiadnom prípade neodporúčajú ísť skúmať terén ani parkovať na rizikových miestach, ako napríklad pod stromami, elektrickými stĺpmi a stožiarmi či bilbordmi.



Pri šoférovaní treba podľa hasičov zvoliť pomalú jazdu. Silné poryvy vetra môžu vozidlo prevrátiť. "Vyhýbajte sa kontaktu so spadnutými elektrickými stĺpmi a drôtmi, pokiaľ vaše auto zasiahne strom či konár, nechajte to na hasičov," dopĺňajú.