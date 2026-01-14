Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 14. január 2026Meniny má Radovan
< sekcia Slovensko

Ľadová pasca na cestách: Hasiči mali plné ruky práce

.
Zásah hasičov. Foto: HaZZ

Upozornili, že aj v stredu sú chodníky a cesty na viacerých miestach veľmi zľadovatené.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 14. januára (TASR) - Hasiči v utorok (13. 1.) zasahovali v súvislosti s počasím celkovo 115-krát. Z toho 58-krát pri dopravných nehodách spôsobených poľadovicou. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.

„Pomáhali sme pri dopravných nehodách, popadaných stromoch, uviaznutých vozidlách a ďalších nebezpečných situáciách, ktoré poľadovica priniesla,“ priblížili hasiči.

Upozornili, že aj v stredu sú chodníky a cesty na viacerých miestach veľmi zľadovatené. „Prosíme vodičov aj chodcov, jazdite opatrne, prispôsobte rýchlosť podmienkam, dávajte pozor na seba aj ostatných,“ podotkol HaZZ.

.

Neprehliadnite

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela známa spisovateľka Jana Benková

Harabinovi potvrdili oslobodenie v kauze schvaľovania ruskej agresie

Prezident: Štúr chápal, že národ nestojí len na území

R. Raši: Štúr veril, že politika má byť službou národu