< sekcia Slovensko
Ľadová pasca na cestách: Hasiči mali plné ruky práce
Upozornili, že aj v stredu sú chodníky a cesty na viacerých miestach veľmi zľadovatené.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 14. januára (TASR) - Hasiči v utorok (13. 1.) zasahovali v súvislosti s počasím celkovo 115-krát. Z toho 58-krát pri dopravných nehodách spôsobených poľadovicou. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.
„Pomáhali sme pri dopravných nehodách, popadaných stromoch, uviaznutých vozidlách a ďalších nebezpečných situáciách, ktoré poľadovica priniesla,“ priblížili hasiči.
Upozornili, že aj v stredu sú chodníky a cesty na viacerých miestach veľmi zľadovatené. „Prosíme vodičov aj chodcov, jazdite opatrne, prispôsobte rýchlosť podmienkam, dávajte pozor na seba aj ostatných,“ podotkol HaZZ.
„Pomáhali sme pri dopravných nehodách, popadaných stromoch, uviaznutých vozidlách a ďalších nebezpečných situáciách, ktoré poľadovica priniesla,“ priblížili hasiči.
Upozornili, že aj v stredu sú chodníky a cesty na viacerých miestach veľmi zľadovatené. „Prosíme vodičov aj chodcov, jazdite opatrne, prispôsobte rýchlosť podmienkam, dávajte pozor na seba aj ostatných,“ podotkol HaZZ.