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Popadané stromy a zatopené pivnice: Hasiči mali plné ruky práce
Najviac zásahov hasiči evidujú v Bratislavskom a v Banskobystrickom kraji.
Autor TASR
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Bratislava 22. júna (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a členovia dobrovoľných hasičských zborov miest a obcí zasahovali počas nedele (21. 6.) v súvislosti s nepriaznivým počasím, ktoré sprevádzala intenzívna búrková činnosť a silný vietor. Najviac zásahov hasiči evidujú v Bratislavskom (19) a v Banskobystrickom kraji (15). HaZZ o tom informovalo na sociálnej sieti.
Zásahy sa týkali najmä odstraňovania popadaných stromov zo štátnych ciest a miestnych komunikácií, pričom niektoré komunikácie boli čiastočne neprejazdné, odstraňovania stromov spadnutých na osobné motorové vozidlá či prečerpávania vody zo zatopených pivníc rodinných domov a uvoľňovania upchatých priepustov. V jednom prípade išlo o požiar elektroinštalácie v bytovom dome po údere blesku.
Zásahy sa týkali najmä odstraňovania popadaných stromov zo štátnych ciest a miestnych komunikácií, pričom niektoré komunikácie boli čiastočne neprejazdné, odstraňovania stromov spadnutých na osobné motorové vozidlá či prečerpávania vody zo zatopených pivníc rodinných domov a uvoľňovania upchatých priepustov. V jednom prípade išlo o požiar elektroinštalácie v bytovom dome po údere blesku.