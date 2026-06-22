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Popadané stromy a zatopené pivnice: Hasiči mali plné ruky práce

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Na snímke popadané stromy po nedeľnej búrke pri Viedenskej ceste v Bratislave v pondelok 22. júna 2026. Foto: TASR - Maroš Herc

Najviac zásahov hasiči evidujú v Bratislavskom a v Banskobystrickom kraji.

Autor TASR
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Bratislava 22. júna (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a členovia dobrovoľných hasičských zborov miest a obcí zasahovali počas nedele (21. 6.) v súvislosti s nepriaznivým počasím, ktoré sprevádzala intenzívna búrková činnosť a silný vietor. Najviac zásahov hasiči evidujú v Bratislavskom (19) a v Banskobystrickom kraji (15). HaZZ o tom informovalo na sociálnej sieti.

Zásahy sa týkali najmä odstraňovania popadaných stromov zo štátnych ciest a miestnych komunikácií, pričom niektoré komunikácie boli čiastočne neprejazdné, odstraňovania stromov spadnutých na osobné motorové vozidlá či prečerpávania vody zo zatopených pivníc rodinných domov a uvoľňovania upchatých priepustov. V jednom prípade išlo o požiar elektroinštalácie v bytovom dome po údere blesku.

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