HaZZ: Každý rok dochádza k požiarom z horiacich sviečok
Autor TASR
Bratislava 30. novembra (TASR) - Každý rok dochádza k požiarom z horiacich sviečok. Upozornil na to Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti v súvislosti so začínajúcim sa adventným obdobím.
„Horiace sviečky sú otvorený oheň, a preto by sa s nimi tak aj malo zaobchádzať,“ podotkli hasiči. Sviečky je potrebné umiestniť stabilne, a to tak, aby sa neprevrhli alebo nespadli.
Potrebné je podľa HaZZ dať pod sviečky nehorľavú podložku ako tanier alebo podnos. „Zabránite tak kontaktu s horľavým materiálom, čečinou, obrusom či rôznymi dekoráciami,“ priblížili hasiči. Ďalej odporúčajú umiestniť ich ďalej od záclon a čalúnení.
Hasičský zbor zároveň varoval, že aj malá chvíľka nepozornosti môže spôsobiť požiar. „Preto nikdy nenechávajte horiace sviečky bez dozoru a pred odchodom z miestnosti ich radšej vždy uhaste,“ radí.
