HaZZ: Každý rok dochádza k požiarom z horiacich sviečok

Ilustračná snímka. Foto: TASR Zdenko Dzurjanin

Potrebné je podľa HaZZ dať pod sviečky nehorľavú podložku ako tanier alebo podnos.

Autor TASR
Bratislava 30. novembra (TASR) - Každý rok dochádza k požiarom z horiacich sviečok. Upozornil na to Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti v súvislosti so začínajúcim sa adventným obdobím.

Horiace sviečky sú otvorený oheň, a preto by sa s nimi tak aj malo zaobchádzať,“ podotkli hasiči. Sviečky je potrebné umiestniť stabilne, a to tak, aby sa neprevrhli alebo nespadli.

Potrebné je podľa HaZZ dať pod sviečky nehorľavú podložku ako tanier alebo podnos. „Zabránite tak kontaktu s horľavým materiálom, čečinou, obrusom či rôznymi dekoráciami,“ priblížili hasiči. Ďalej odporúčajú umiestniť ich ďalej od záclon a čalúnení.

Hasičský zbor zároveň varoval, že aj malá chvíľka nepozornosti môže spôsobiť požiar. „Preto nikdy nenechávajte horiace sviečky bez dozoru a pred odchodom z miestnosti ich radšej vždy uhaste,“ radí.
