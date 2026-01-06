Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
HaZZ: Ľad nie je nikdy stopercentne bezpečný, rizikový je pri brehoch

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Pomáhať by človek mal len z bezpečnej vzdialenosti bez vstupovania na ľad, aby neohrozil aj seba. V studenej vode ide o minúty.

Autor TASR
Bratislava 6. januára (TASR) - Ľad nie je nikdy stopercentne bezpečný. Rizikový je najmä pri brehoch, mostoch či prítokoch a odtokoch vody. Nebezpečné môžu byť aj rybníky s odpustenou vodou. Aj pevne vyzerajúci ľad sa môže náhle prepadnúť. Na sociálnej sieti na to upozornil Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).

Na prírodný ľad nevstupujte sami, deti nikdy nenechávajte bez dozoru. Vyhýbajte sa opusteným a neznámym zamrznutým plochám. Ak sa prepadnete, zachovajte pokoj, snažte sa vytiahnuť na ľad a odplaziť sa k brehu, nesnažte sa postaviť. Ak ste svedkom nehody, neohrozujte seba, ale okamžite volajte tiesňovú linku 150 alebo 112,“ radia hasiči.

Ako doplnili, pomáhať by človek mal len z bezpečnej vzdialenosti bez vstupovania na ľad, aby neohrozil aj seba. V studenej vode ide o minúty. Rýchlo tam hrozí vyčerpanie a podchladenie. „Najlepšou ochranou je prevencia. Zvážte riziko, chráňte seba aj svojich blízkych a nevstupujte na neznáme zamrznuté vodné plochy,“ uzavrel zbor.
