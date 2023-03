Hasiči odmietajú tvrdenia prezidenta DPO o cieli združenie zlikvidovať

Bratislava 16. marca (TASR) - Prezídium Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) odmieta tvrdenia prezidenta Dobrovoľnej požiarnej ochrany (DPO) SR Jozefa Smolinského, že cieľom zmien v zákone o ochrane pred požiarmi je postupná likvidácia DPO SR, jediného dobrovoľného združenia v oblasti ochrany pred požiarmi s celoštátnou pôsobnosťou. Činnosť a fungovanie DPO SR nemá byť žiadnym spôsobom ohrozené alebo obmedzené. TASR o tom informovala hovorkyňa prezídia Katarína Križanová.



"Ministerstvo vnútra (MV) SR na tento rok a ani na tie nasledujúce neplánuje znížiť objem dotácií na projekty a činnosti, ktoré vykonáva DPO SR," vyhlásila hovorkyňa. Ako načrtla, novela navrhuje, aby DPO SR nedostávalo dotácie na podporu obecných hasičských zborov/dobrovoľných hasičských zborov obce, ale táto kompetencia má prejsť na Hasičský a záchranný zbor. "Tým sa zníži byrokratická záťaž, najmä pre obce, a systém sa zefektívni," dodala.



Z DPO SR na HaZZ majú prejsť aj kompetencie v oblasti zaraďovania obecných hasičských zborov do kategórie obecných hasičských zborov. Rozhodnutie bude vydané s platnosťou na päť rokov. Počas tohto obdobia môže byť zaradenie prehodnotené. Obci ako zriaďovateľovi obecného hasičského zboru má ubudnúť povinnosť každoročne žiadať o zaradenie do kategórie obecných hasičských zborov.



Výška finančnej podpory pre obecné hasičské zbory bude podľa hovorkyne pre jednotlivé kategórie naďalej v rovnakej výške ako v súčasnosti. Ako poukázala, novelou o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR v znení neskorších predpisov došlo k rozšíreniu účelu poskytovania dotácií pre obce, a to na základe výzvy vyhlásenej ministerstvom. Odmieta, že zrovnoprávnenie všetkých združení je zámienkou, aby dochádzalo k netransparentnému prerozdeľovaniu prostriedkov zo štátneho rozpočtu.



Prezídium poukázalo aj na dotácie, ktoré v posledných rokoch smerovali do DPO SR. Zároveň upozorňuje na nepomer v rozdeľovaní potrieb finančných prostriedkov medzi HaZZ a DHZO, čím malo prísť k výraznému poddimenzovaniu potrieb HaZZ pri obmene hasičskej techniky od roku 2013.



Novelu zákona o ochrane pred požiarmi v marci schválila vláda.