VÁŽNA NEHODA: Diaľnica D2 je v smere zo Stupavy do Bratislavy uzavretá

Bratislava 30. júna (TASR) - Pre dopravnú nehodu je diaľnica D2 na 51,5 kilometri v smere zo Stupavy do Bratislavy uzavretá. Zrazili sa dva kamióny a dodávkové vozidlo. TASR o tom informovala Katarína Križanová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ).



"Zasahujúci hasiči asistovali posádke záchrannej zdravotnej služby, na havarovaných vozidlách vykonali protipožiarne opatrenia a unikajúce prevádzkové kvapaliny zasypali sorbentom," spresnila s tým, že následkom nehody utrpela jedna osoba zranenia rôzneho rozsahu a bola vrtuľníkom transportovaná do nemocnice.







"Vodič osobného motorového vozidla značky Iveco narazil zozadu do kamióna, ktorý stál v jeho jazdnom pruhu. V dôsledku tohto nárazu ho odhodilo do vedľajšieho jazdného pruhu, kde došlo k stretu s ďalším kamiónom," doplnili policajti na sociálnej sieti. Presné príčiny, ako aj okolnosti tejto dopravnej nehody nie sú doposiaľ známe.



Zelená vlna RTVS odporúča vodičom obchádzku po starej ceste cez Stupavu a Záhorskú Bystricu.