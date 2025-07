Hasiči pre zvýšené riziko lesných požiarov vyzývajú na opatrnosť

Bratislava 3. júla (TASR) - Vysoké teploty v kombinácii so suchom výrazne zvyšujú riziko vzniku požiarov v lesoch. Upozornil na to Hasičský a záchranný zbor (HaZZ). Apeloval preto na ľudí, aby boli opatrní a rešpektovali pravidlá v lese.



„Aj malá nedbanlivosť, ako odhodený ohorok či nesprávne založený oheň, môže mať katastrofálne následky. Požiar sa v týchto podmienkach šíri veľmi rýchlo a ohrozuje nielen prírodu, ale aj životy ľudí,“ poznamenali.



Vysoké teploty vo štvrtok potrápia celé Slovensko. Slovenský hydrometeorologický ústav pre všetky okresy vydal výstrahu prvého či druhého, pre niektoré lokality dokonca tretieho stupňa. Platia od 13.00 h do 18.00 h. Výstraha tretieho stupňa sa týka najmä oblastí na južnom a západnom Slovensku. Teplota tam môže miestami dosiahnuť až 38 stupňov Celzia.